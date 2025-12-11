強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。

巨星加持，價格飆漲！（圖源：Getty Images／ブライトリンク 編輯合成）

「玉米婚約戒指」系列設計源自日文「婚約」（Konyaku）與「玉米」（Corn）的諧音梗。而隨著巨星加持，這款原本親民的扭蛋玩具身價在一夜之間水漲船高，像是日本知名拍賣網站 Mercari 上，該款「玉米筍戒指」的二手轉賣價格瞬間飆升，從原價 300 日圓被炒到 6,000 到 7,000 日圓不等，價格翻漲超過 20 倍，使用強尼戴普的照片來宣傳，並且有不少都是已經賣出去。這讓不少網友紛紛驚嘆強尼戴普的時尚駕馭能力，沒想到一個便宜的玩具，戴在他手上也彷彿變成了高級飾品，更有粉絲認為這代表他不隨波逐流、單純依照喜好選擇配件的率性風格。

這股突如其來的「玉米熱潮」也讓該扭蛋的設計創作者「カナイガ」（Kanaiga）感到不可置信。他在社群平台 X（推特）上發文表示驚喜，直呼「這是在作夢嗎？」並分享當初是 Brightlink 邀請他開發有趣的扭蛋，於是靈光一閃就提案了這個「玉米婚約戒指」系列，生活中除了被當成玩具外，也收到不少人回應把它當作真的婚戒指來使用。在看到強尼戴普戴上這戒指後，讓他同時感到「荒謬」與「喜悅」，還大玩諧音梗「Corn-gratulation」（正確是 Congratulation）。

由於該商品發售至今已有段時間，目前市面上非常難入手，面對粉絲們大量的詢問與再販請求，カナイガ 表示正在和 Brightlink 積極討論重新販售的可能性，希望能讓更多粉絲擁有這款被巨星選中的趣味飾品。