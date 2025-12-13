強尼戴普東京動漫展遲到5小時 粉絲為簽名砸1.5萬乾等20小時爆怒火

【緯來新聞網】「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）時隔8年再度訪日，他6日、7日赴日本東京參加藝術展、電影首映，以及2025東京動漫展，2天內與超過3千名粉絲近距離見面。粉絲們只要花日幣7萬5千元（約台幣1萬5）就可以在在2025東京動漫展與強哥簽名或合照，卻因為強哥大遲到，讓粉絲們受一肚子氣。

強尼戴普在東京動漫展大遲到惹怒粉絲。（圖／翻攝自強尼戴普IG）

2025東京動漫展這次找來強尼戴普，以及《超人》尼可拉斯霍特、《美國隊長：酷寒戰士》賽巴斯汀史坦、《魔戒》伊利亞伍德等大咖參與，門票在10分鐘內完售，3天吸引9.7萬名粉絲參與，創下東京動漫展歷史新紀錄。只是性格向來隨性的強哥，在東京動漫展上又闖禍，6日原訂舉辦簽名會及合影活動，因為他遲到，活動延後近5小時才開始。熱情的他，雖說遲到但還是熱情不減，開心與每位粉絲互動，甚至拖到了當天接近凌晨時間，都還是有購票粉絲沒簽到名。



主辦單位不得已，安排6日沒簽到名的粉絲，改為7日早上11點舉行。只是強哥隔天又遲到，原訂下午1點的名人舞台活動，更是延遲到下午4點多才登台，後續又因行程因素，導致7日簽名會福利大幅縮水，僅6分鐘活動時間就結束。



由於強哥合照、簽名福利是其他演員的3倍價，高額價格卻沒獲得應有的服務，讓大批粉絲相當不滿，紛紛在社群抱怨花大筆錢卻受一肚子氣，甚至還有粉絲表示自己乾等了20小時，最後什麼都沒得到，就連上廁所都不敢，「但是在外面等待強尼下班的粉絲，卻輕易獲得了合照。」對此主辦單位發文，對當天參與活動的粉絲致歉，並表示會再研議相關補救方法。

