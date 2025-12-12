強尼戴普東京動漫展「連2天遲到5小時」 粉絲砸大錢無法簽名合照氣炸了

強尼戴普近日在東京動漫展的簽名合照活動大遲到，引發粉絲不滿。（翻攝自Instagram @johnnydepp）

日本影視動漫年度盛會「2025東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），日前在千葉市幕張展覽中心落幕。今年的活動也邀請到許多好萊塢明星共襄盛舉，其中有不少人為了朝聖影星強尼戴普，花了7萬5,000日圓（約新台幣1.5萬元）購買簽名、合照的門票，但強尼戴普卻意外大遲到超過5小時，甚至隔天又再延後原定活動約5個小時，導致許多粉絲根本拍不到合照也無法簽名，怒轟主辦單位。

東京動漫展登場 好萊塢大咖來助陣

今年的東京動漫展本月5至7日登場，今年一樣眾星雲集，包括《魔戒》伊利亞伍德、《超人》尼可拉斯霍特、《陰屍路》諾曼李杜斯、《哈利波特》伊凡娜林奇、《美國隊長：酷寒戰士》賽巴斯汀史坦、《回到未來》克里斯多福洛伊德、《漢尼拔》邁茲米克森等知名好萊塢演員都跨海參與盛會。

好萊塢許多大咖明星都參與今年的東京動漫展。（翻攝自官網）

粉絲砸大錢 強尼戴普遲到5小時簽不到名氣炸

《神鬼奇航》系列靈魂人物「傑克船長」強尼戴普卻引發爭議。他原定6日下午6點要舉辦簽名、拍照會，但官方卻在下午5點突然發布消息，表示活動將會延後5個小時！

據悉，要和強尼戴普合照或簽名，必須購買每張7萬5,000日圓的拍照、簽名券，還不包含展覽本身的門票，且地點位在千葉幕張，從東京市區搭電車也要約1個小時。

今年東京動漫展在千葉幕張舉行。（翻攝自X @TokyoComicCon）

活動直接延後到晚上11點，大批粉絲的行程受到影響、趕不上終電只好在附近安排住宿，還有很多人根本沒有簽到名或拍到照，主辦單位也宣布提供隔天早上11點的補救方案，不過在公告上也說明，實際情況依強尼戴普抵達時間而定。

隔天再辦又遲到 粉絲怒：最糟的一天

沒想到7日上午11點，強尼戴普仍未現身，活動又直接被延到了下午4點左右，眾人在現場乾等，相當不滿，最後活動結束仍有許多人期待落空，主辦僅表示會安排補償方案。主辦單位9日再發文表示，對於強尼戴普的簽名、拍照會發生延遲與行程變更，他們深表歉意。

主辦單位針對強尼戴普活動延遲發出聲明。（翻攝自X @TokyoComicCon）

日媒報導，這是強尼戴普時隔8年半再度訪日，他11月底就先抵達日本，但在11月27日的活動也遲了超過1小時才現身，怎料在東京動漫展更連續2天遲到超過5小時，讓很多花了大錢卻錯過合照、簽名的粉絲大為不滿，砲轟主辦單位：「大家付的一樣的錢，但提供的服務內容卻有落差」「本來應該是人生最棒的一天，卻變成最糟的一天」「想到把錢和時間浪費在這種簽名會上我的眼淚就掉不停」。

日本媒體《週刊女性PRIME》進一步主辦單位詢問強尼戴普遲到的真正原因，以及他們是否有掌握他的行程、是否事前採取避免簽名內容差異的措施？但主辦單位除了官方公告以外皆無回應。

