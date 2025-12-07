強尼戴普東京簽名會延遲5小時！粉絲從傍晚等到半夜 拍照合照熱情不減

記者林宜君／台北報導

強尼戴普（Johnny Depp）6日現身日本東京，出席大型流行文化盛事「Tokyo Comic Con」。（圖／翻攝自強尼戴普IG）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）6日現身日本東京，出席大型流行文化盛事「Tokyo Comic Con」，引發現場粉絲熱烈騷動。然而，原訂的簽名會與合照會卻因強尼遲到而大幅延誤，讓不少粉絲從傍晚苦等到深夜。活動官方當天傍晚在X平台公告：「強尼戴普先生的簽名會、拍照會正以延遲5小時的狀態進行，結束時間未定」，讓原定18:00場次的粉絲一直等到23:00才完成部分活動。隨著閉館時間逼近，現場氣氛緊張又興奮，網友紛紛留言：「等多久都值得」、「大明星果然不一樣！」。

即使已近午夜，粉絲仍願等候，顯示強尼戴普在粉絲心中的超高人氣與魅力。（圖／翻攝自強尼戴普IG）

晚間10點多，官方再次公告，持有12月6日指定時段合照券的觀眾，可選擇改至7日補拍，並將於當日上午11:00後，依序進行簽名與合照，確保粉絲權益。即使已近午夜，仍有人持續在社群平台更新最新狀況，「這時間還在拍？太扯了」、「粉絲跟本人都要注意身體」、「竟然還在簽名，太神了！」等討論熱烈，顯示強尼戴普在粉絲心中的超高人氣與魅力。

