強尼戴普「小玉米戒指」引爆全網！平價訂婚戒粉絲跪求再版

好萊塢巨星強尼戴普現身東京動漫展。(圖／達志)

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）日前受邀現身「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），左手小指上的一枚戒指意外成為全場焦點。原來，他配戴的並非頂級珠寶，而是一款只要300日圓、從扭蛋機轉出的「玉米造型尾戒」。有網友將他配戴的畫面截圖放上網後，因造型樸實又帶點可愛，瞬間引發社群熱議，大批粉絲紛紛敲碗希望能有同款。

扭蛋公司Brightlink隨後在官方X親自證實此事，表示大家瘋猜的那枚「神秘小指戒」，就是自家商品《玉米戒指》系列中的「小玉米戒指」。該系列共有5款，造型包括玉米粒、玉米棒，甚至還有爆米花，每款皆附贈原創「玉米結婚證書」，趣味度滿分。員工得知強尼戴普真的把它戴上台曝光後，激動表示：「完全沒想到會被大明星配戴，我們所有人都感到無比榮幸！」就連產品設計者 Kanaiga也親自留言：「這到底是真的嗎？我是在做夢嗎？」

廣告 廣告

目前「小玉米戒指」在二手市場的熱度也同步飆升，許多轉售平台已出現溢價情況，價格甚至被炒到原價的20倍。有網友發現，就連二手商品都被搶翻，顯示強尼戴普的話題效應持續延燒。大量粉絲湧入品牌官網與官方X留言敲碗，希望廠商能重新量產，相關貼文更吸引破十萬人按讚。

這款玉米戒指其實早在2021年7月發售，現在市面上已幾乎難以入手。隨著強尼戴普意外「代言」曝光，讓扭蛋品牌瞬間被粉絲湧爆，不少人瘋喊：「拜託再版！」、「想要跟強尼同款！」沒想到在滿手華麗珠寶之中，竟配戴一枚300日圓戒指，讓這枚扭蛋機玉米戒指意外變成全球限量潮物。

更多中時新聞網報導

觀光占全球碳排8％ 永續遊拚轉型

現金、保障型資產 宜配置3成以上

林頤原北漂打拚10年 獲爸媽肯定落淚