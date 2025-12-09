強尼戴普「潮帥戒指」價格太扯！網一看笑瘋：台北地下街也有？
娛樂中心／綜合報導
好萊塢男星強尼戴普近年與妻子官司掀起全球關注，近日專注演藝生活的他受邀來到日本參加一年一度「東京ComicCon」活動，被捕捉到現場畫面卻被網友放大再放大，發現超有個性的他「手戴這戒指」款式太特別，隨後就被日本網友挖出竟是300日圓（約59新台幣）的扭蛋造型戒指，在社群引發熱烈討論，不少網友震驚「強尼戴普同款飾品居然這麼便宜」，更有台灣網友笑出來吐槽：「感覺台北地下街也會有！」。
強尼戴普近期受邀飛往日本參加動漫展。（圖／翻攝自IG@johnnydepp）62歲好萊塢男星強尼戴普受邀飛往日本，參加「東京ComicCon」活動與粉絲見面，隨雖然歷經臨時長達5小時行程延遲，讓粉絲甚至苦苦等到當地時間11點，一登台依舊掀起不小話題討論，就有網友放大強尼戴普當天手上飾品細節，驚訝發現他拇指戴上一枚「玉米筍」戒指款式太特別，認真搜尋之下才發現竟是只要花300日圓，到扭蛋機隨機一轉，就有可能拿到的扭蛋玩具。
強尼戴普「同款戒指」只要300日圓，不到60新台幣的消息在網路曝光，馬上在全球掀起討論，日本網友笑稱：「我好無法想像強尼戴普在轉扭蛋的樣子！好可愛」、「看來馬上就要有一堆人用5000日幣轉賣『強尼戴普』同款戒指了！」、「雖然不需要，但我想要。」、「他戴上怎麼會這麼合理？」，台灣網友也笑出來：「會戴扭蛋戒指的男人真的很加分～」、「感覺台北地下街也會有欸」、「玉米筍耶」、「笑死我也有欸，當初覺得可愛隨便亂轉的」、「最平價的同款」、「該購入」、「好扯這樣也找得到喔？」。
原文出處：強尼戴普「潮帥戒指」被挖震撼價格！網一看「台北地下街也有」笑翻：好扯
