強度上看強颱！下週鳳凰颱風穿越台灣 網崩潰：今年水逆嗎？

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風昨(6)天生成後就持續增強，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰預估11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近，12、13日穿越台灣，預估巔峰強度可達強烈颱風，由於今年暴雨不斷，讓不少網友崩潰喊「今年是水逆嗎？」、「別再來了」。





「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風持續增強，即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。目前預估路徑上無太大變化，11日進入南海後開始北轉朝台灣靠近。

廣告 廣告





綜觀模式預報，目前路徑預報逐漸穩定，確定北轉對台灣有影響，不過北轉的時間及位置仍有變數，最大的分歧在於是走台灣西岸(台灣海峽)或東岸，但預估都是12日至13日之間穿越台灣上空，靠近台灣時仍具一定強度。對次，不少網友崩潰喊「南部今年是犯水逆嗎？都快變水都了」、「別再來了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

非洲豬瘟禁宰衝擊！台南加碼發放豬肉攤1.5萬元援助金

鳳凰颱風案例罕見！氣象專家列「3特點」：幾乎無一個案