強度夠不夠 至少微喘微汗

運動沒有標準答案，只有適不適合。專家指出，理想的運動應具備「超負荷」概念，也就是比日常活動稍微強一點。如何判斷運動強度是否足夠？除了使用運動手表估算最大心跳百分比，更實用的是「說話測試」。

隨著運動強度增加，會讓呼吸加深、換氣加快。康寧醫院急診科醫師、不倒翁學校創辦人郭健中說明，如果還能輕鬆唱歌，代表運動強度低；若只能講話但無法唱歌，屬於中等強度；如果連講話都困難、喘不過氣，則是到達高強度運動。一般建議，運動至少要達到中高強度，運動時應有些微流汗，才有助於提升心肺功能。

另一個運動方式是「間歇有氧」，例如小跑步10秒、輕鬆健走休息20秒，重複幾次，能提升運動趣味與強度，也比較安全。走路或跑步時應抬頭挺胸、手臂擺動帶動背部、臀部收緊、膝蓋抬高、腳跟先著地，腳尖推進下一步，也可以透過加大動作，增加運動強度。

郭健中提醒，如果運動過程中沒有留意，一直使用同樣部位的肌肉，就容易過度使用，進而造成運動傷害，例如很多人走路後回家發現足底筋膜炎、膝蓋疼痛，因此建議在運動過程中時時覺察正確姿勢，並適時更換動作。

運動沒有絕對標準動作，嘗試找到最適合自己的方式才是關鍵。郭健中舉例，若有膝蓋疼痛問題，也不必完全停止運動，可改做上肢運動，或使用健走杖等輔具，可諮詢教練、醫師或物理治療師，量身訂做適合的運動方式，也就是所謂的「運動處方」，找到屬於自己的理想運動節奏。