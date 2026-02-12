強弓飛彈與銳二無人機均列「台灣之盾」 改列年度預算恐有部署落差

〔記者羅添斌／台北報導〕軍政人士今天指出，在1.25兆元軍購特別預算中，列為「台灣之盾」計畫內的國造武器裝備共有兩項，分別是強弓飛彈系統與銳鳶二型無人機，前者是台灣之盾的拳頭，後者則是台灣之盾的眼睛，銳鳶二型無人機可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深。

他強調，「台灣之盾」計畫是一套完整的架構，規劃中的各式飛彈丶雷達丶無人機與整合防空作戰系統，來自對美採購及國內自製生產，這是完整的配套規劃，若是部分裝備列在特別預算丶部分改列年度預算，將造成「台灣之盾」計畫的不確定性，屆時各空層的防禦作戰能否同步部署展開，都會是個問題，仍應放在同一個特別預算來審查通過，才是最為適切的做法。

「台灣之盾」計畫是在既有的愛國者三型丶天弓三型飛彈構築的防空系統基礎上，因應不同空層的威脅，再增購多項防空飛彈丶新式雷達及中高空無人機，並以整合作戰系統丶AI作戰輔助決策系統進行統合。

對美採購部分包括增購一個愛國者PAC-3 MSE飛彈的飛彈營丶同步引進新式LTAMDS雷達，以及美軍現役最先進的「IBCS整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」，中低空層方禦則是尋求美方增售NASAMS防空飛彈系統，至於在國內部分，有兩項均為中科院自製，一是強弓飛彈系統(含強弓飛彈丶強弓雷達丶地面指管系統等等)，另一項則是銳鳶二型無人機。

軍政人士指出，強弓是臺灣之盾的拳頭，那銳鳶二型應該是是臺灣之盾的眼睛，地面雷達失效後，銳二就是預警縱深！這兩個案子都是國產裝備，在臺灣盾特別預算中，都有重要角色！

銳鳶二型無人機具長時滯空、長程導控特性，配備雷達、光電、通信酬載，為「臺灣之盾」體系中的關鍵空中監偵與指管系統，負責延伸感知、加速決策、強化整體擊殺鏈效能，為C5ISR 體系之整合感測器、資料鏈與指揮管制系統重要裝備，可提升臺灣之盾的預警縱深與反應時間。

