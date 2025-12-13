強弓飛彈+自製科研火箭 中科院與成大強強聯手後勢可期

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製強弓反彈道飛彈，攔截高度可達70公里，而成大自製科研火箭「AfterLight 1」今年11月在屏東旭海科研火箭發射場成功發射，總飛行時間60秒，最高射程高達761公尺，為台灣自製入軌火箭注入強心針，中科院在本月12日也與成大簽署合作備忘錄。中科院人士說，雙方合作是強強聯手，未來合作重點將共同推進「無人載具、海洋監測系統」等關鍵技術開發，為國防產業注入持續創新動能。

中科院近年來已與國內多家大專院校簽署合作備忘錄，合作領域涵蓋無人機丶材料科學丶航太與海洋監測系統等等，同時與多個崛起中的國際知名新創科技公司合作，國防自主的科技丶生產實力，獲得國際矚目。

廣告 廣告

中科院12日由院長李世強中將代表與國立成功大學正式簽署MOU，整合雙方 航太、海洋監偵、AI、資安、船舶機電與工業工程等核心技術量能，打造更前瞻的國防科技研發網絡，全面提升國軍自主研發能力與防衛韌性。

中科院指出，成功大學科研火箭 「AfterLight1」 試射成功，加上全球跨領域科研排名第 35、全臺第一的亮眼成績，展現其長期跨院整合的科研實力。此次合作將深化航太推進系統、材料科學、高性能燃燒等技術，並共同推進無人載具、海洋監測系統等關鍵技術開發，為國防產業注入持續創新動能。

中科院並表示，透過這次產官學研強強聯手，中科院以「技術自立、創新驅動、合作共榮」為核心，攜手打造更堅實的國防科技基盤，守護臺灣海空安全，推動國防產業永續發展與國家競爭力全面升級。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16V戰機複式炸彈架交貨抵台 軍事粉專直擊飛測曝光！

馬防部官兵涉與詐騙集團勾結 指揮官劉慎謨遭調職丶尹昌榮中將接任

導引火箭打無人機超有效 首批生產5.5萬枚 美斥500億購「數十萬枚」

後備假日戰士政策失敗 立院數據曝去年僅募得31人

