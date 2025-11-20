強強聯名 「TAICHUNG 醉美饗宴在屋馬」開賣

▲台中農業局今天在屋馬中港店舉行「TAICHUNG 醉美饗宴在屋馬」揭幕式，以餐酒搭配方式，讓台中地酒走進日常。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.20)

[NOWnews今日新聞] 台中市府農業局攜手屋馬餐飲集團，今天舉辦「TAICHUNG 醉美×屋馬燒肉」聯名發表會，透過五款台中地酒以及屋馬招牌燒肉，以餐酒搭配形式呈現台中城市風味，也推動在地酒品走入日常。農業局表示，強強聯手，一定能發揮1+1大於2效能，拓展多元消費場域。

農業局今天在屋馬中港店舉行「TAICHUNG 醉美饗宴在屋馬」揭幕式，規劃「醉美TAICHUNG 專區」，展出霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒等五款精選地酒，呈現從山城到海線的農產特色。

廣告 廣告

▲霧峰區農會總幹事黃景建表示，霧峰初霧清酒與屋馬燒肉合作，以餐酒形式展現，讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.20)

這項餐酒聯名活動，即日起至明年 1月20日在屋馬燒肉中港店推出，除了配合五款精選地酒外，屋馬燒肉同步推出「醉美佐餐酒限定菜單」，讓台中地酒走進民眾日常，用一杯酒品味土地的故事，也讓民眾在熟悉的餐桌場景中，體驗料理與地酒交織的台中風味。

農業局表示，台中在地酒品承載土地語言與釀酒師匠心，與屋馬燒肉的合作展現餐飲與農業的跨域結合，使地酒不再僅具伴手禮性質，更成為日常品味的一部分。期盼藉此讓更多民眾理解台中釀酒產業背後的農產故事，進一步支持在地農業發展。

▲這項餐酒聯名活動，即日起至明年 1月20日在屋馬燒肉中港店推出，(圖／業者提供）

作為酒莊代表的霧峰區農會總幹事黃景建表示，初霧清酒的名字靈感來自霧峰區的晨霧，象徵著純淨和自然的結合。此次很榮幸與屋馬燒肉合作，以餐酒的形式展現給大家，期待讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏指出，屋馬深耕台中多年，此次參與「TAICHUNG 醉美」亦是回饋城市的重要行動。透過專業料理搭配在地酒品，希望讓更多人感受台中農產與釀造的細膩層次，帶動地方產業共同成長。

▲「TAICHUNG 醉美饗宴在屋馬」，是以餐酒搭配形式呈現台中城市風味，（圖／業者提供）

農業局強調，「TAICHUNG 醉美」象徵台中農業與餐飲文化的創新融合，未來將持續推動與觀光、文創等領域的跨界合作，深化城市風味，讓台中香氣持續被世界看見。歡迎市民前往屋馬燒肉中港店，共同品味屬於台中的醇美風土。即訂位：https://hgdtw.pse.is/6c3tac

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

用愛心點亮孩子夢想 寶格募集耶誕禮物600份

全台最美 台中新光三越12米浪漫雪花耶誕樹亮相

台中福華搶攻春節商機 年菜外帶+除夕圍爐一站滿足