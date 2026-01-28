強強聯手守護中台灣！臺大雲林分院 x 國衛院啟動115年度8項先導合作研究計畫

▲你泥中有我，我泥中有你─臺大醫院雲林分院與國家衛生研究院以象徵兩院根基的泥土相互交融，放入玻璃瓶中，象徵學研與臨床緊密結合、彼此支援，共同孕育中台灣的健康未來。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】

聚焦智慧醫療、精準醫學與環境健康，打造以人為本的轉譯醫學南向基地

臺灣已於2025年底正式邁入超高齡社會，且老化速度居世界之冠，在政府以「均衡臺灣」的施政方針推動產業發展與公共建設的同時，產業結構以農業為主的雲林則持續面臨人口外流與高齡化、醫療資源相對不足的問題。為深化中台灣醫療量能、回應高齡化與氣候變遷等公共健康挑戰，臺大醫院雲林分院與國家衛生研究院於(28)日舉辦學研合作意向簽約儀式，正式啟動115年度8項先導合作研究計畫。此次合作涵蓋智慧醫療、精準醫學、環境與世代研究、前瞻臨床與慢性病監測等重點領域，展現國家級研究能量與臨床實務緊密結合的具體成果。

從邊陲到中心，雲林成為轉譯醫學實踐場域

馬惠明院長表示，臺大醫院雲林分院長期深耕資源相對不足的雲嘉南地區，致力讓高端醫療與研究成果真正走進社區。此次與國衛院攜手推動多項先導計畫，不僅呼應本院「典範醫院、智慧醫院、人本醫院」的核心理念，也象徵臺灣大學轉譯醫學能量正式向南延伸，實現「島嶼的邊緣，成為世界的中心」的願景。

國衛院司徒惠康院長表示，此次與臺大醫院雲林分院合作，將智慧醫療、精準醫學與環境健康等領域研究落地到臨床與社區，充分展現學術研究與公共健康實務結合的典範。雙方合作不僅可加速研究成果的臨床轉化，更能培育跨世代醫學與研究人才，進一步提升中台灣的醫療韌性與社區健康守護能力。

▲臺大醫院雲林分院攜手國家衛生研究院，啟動 一一五年度八大先導合作研究計畫，共同打造以人為本的轉譯醫學基地。(記者劉春生攝)

115年度8大先導合作計畫：涵蓋AI、精準醫療與國際視野

江文莒副院長表示，此次8項先導合作研究計畫，由臺大醫院雲林分院臨床團隊與國衛院研究人員共同主持，緊扣臨床需求與公共衛生議題，研究重點包括：智慧醫療與數位健康應用、世代研究與環境健康、生物醫療與轉譯醫學，以及慢性病與神經退化疾病的精準監測。研究計畫例如結合數位科技與多策略介入改善高齡族群夜尿問題、以人工智慧分析X光影像提供骨質疏鬆篩檢新模式、以及透過大型動物模型探索心臟疾病治療新方法。同時，也涵蓋早期非侵入性失智症檢測工具研發、酒精代謝基因與慢性疾病研究，以及建構跨領域生醫資料與環境暴露平台，為未來精準治療與公共衛生決策提供基礎。

落實全人關懷，邁向永續與韌性

馬惠明院長表示，臺大醫院雲林分院將持續以「人本醫院、創新醫院、智慧醫院、韌性醫院、永續醫院、典範醫院」六大核心戰略為發展主軸，穩健打造嘉南平原的醫療燈塔。他指出，這8項先導研究計畫不僅是學術探索，更是對「韌性醫院」與「永續醫院」的長期投資。

未來，臺大醫院雲林分院將持續深化與國衛院合作，推動研究成果轉化為臨床照護與政策建議，善盡大學醫院的社會責任，為中台灣建構更健康、更幸福且更具韌性的醫療環境。