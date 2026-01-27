強強聯手 嘉大與陽明交大攜手推動中草藥升級

陽明交通大學林奇宏校長率領醫學院團隊蒞臨嘉大進行中醫藥學術交流。(圖／嘉大提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】為呼應政府推動「中草藥科技島」的國家發展願景，陽明交通大學校長林奇宏日前(26日)率領醫學院院長王署君等7人，蒞臨嘉義大學進行中醫藥學術交流。雙方整合陽明交大在智慧醫療與臨床實證的科研優勢，以及嘉義大學在藥用植物栽培與食農創新的深厚基礎，攜手建構臺灣中草藥產業從種源保存、智慧栽培到臨床應用的完整價值鏈，為中醫藥產業升級奠定關鍵里程碑。

陽明交通大學醫學院團隊參觀嘉大台灣原生藥用植物「茵蔯蒿」。(圖／嘉大提供)

嘉義大學近年在校長林翰謙帶領及中草藥研究團隊長期深耕下，獲教育部高教深耕計畫與衛生福利部中藥藥用植物種植計畫支持，在本土藥用植物研究與應用上成果豐碩。由生命科學院與農學院教師組成的跨域團隊，導入物聯網與感測技術，成功發展薄荷、魚腥草、茵陳蒿及仙鶴草等中藥材的智慧化栽培模式，有效穩定藥材活性成分品質，並建立臺灣胡椒、白术等珍稀藥材的種原保存體系。相關研究成果亦轉化為「抗疲勞薑黃康普茶」及多款漢方茶包，展現學研成果商品化實力。

陽明交通大學醫學院團隊參觀嘉大中草藥萃取工廠。(圖／嘉大提供)

陽明交通大學中醫學系於113學年度正式招生，為全國首設中醫學系的國立大學。該系以「大醫精誠」為核心理念，致力培育兼具科學思維與工程背景的「新中醫」人才。校長林奇宏指出，新中醫的發展關鍵，在於結合分子醫學、腦科學與人工智慧等現代科技，為傳統醫學建立科學化臨床實證，而高品質、可追溯且標準化的中藥材來源，正是臨床研究與新藥開發不可或缺的基礎。

陽明交通大學傳統醫藥研究所林東毅所長分享該校中草藥發展。(圖／嘉大提供)

校長林翰謙表示，面對全球天然保健產業快速成長與國際競爭壓力，臺灣中草藥產業正站在轉型升級的重要關鍵點，此次兩校推動的「醫農合一」策略聯盟，將由嘉義大學負責前端的優良品種選育（GAP）與標準化智慧栽培，確保藥材品質與安全；陽明交大則著力於後端的藥理機轉解析、臨床試驗與智慧醫療應用，形成前後端緊密串聯的產學合作模式。

嘉大農藝學系許育嘉主任介紹各種台灣原生藥用中草藥植物。(圖／嘉大提供)

雙方期盼透過此次合作，逐步改善臺灣中藥材長期仰賴進口的結構性問題，同時培育兼具種植、藥理與臨床應用能力的跨域中醫藥人才，共同打造臺灣「新中醫」品牌。