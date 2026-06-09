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即時中心／廖予瑄報導



新北市政府消防局今（9）日與台電公司台北供電區營運處正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方宣布將攜手強化「高空電塔實戰訓練」及「特殊場域危害辨識與斷電控管」2大能力，為新北市高風險救災任務再升級，並象徵了市府防救災力量與國家關鍵基礎設施單位的深度結盟。

打造最強高空救援防護網！消防局：跨單位合作是關鍵

新北市消防局指出，隨著城市發展及電力需求增加，轄內高壓電塔與輸電設施分布極廣，部分電塔高度甚至超過60公尺，且長期處於高壓感電環境，一旦發生人員受困或意外事故，救援難度極高、風險極大，「透過本次備忘錄，台電將定期提供電塔場域供消防局高角度救援隊進行實戰訓練，並指派專業人員協助斷電及安全控管。消防局說，將指派專業人員參加台電所辦理的安全講習，並針對到院前緊急醫療救護、高空創傷情境模擬及緊急救援器材操作等提供指導。

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快新聞／強強聯手！新北消防局×台電簽MOU 打造高空救援升級版防護網

新北市政府消防局與台電雙方簽署MOU。（圖／民視新聞翻攝）





新北消防局長陳崇岳表示，電塔救援任務具有高度危險性，若缺乏電力專業支援與即時斷電機制，第一線救援人員將承受極大風險。本次與台電建立合作機制，不僅是跨機關協作的重要里程碑，更象徵救災體系從訓練、技術到實戰全面升級。





快新聞／強強聯手！新北消防局×台電簽MOU 打造高空救援升級版防護網

雙方展示已簽署之合作備忘錄並合影。（圖／民視新聞翻攝）





消防局強調，未來將持續深化與關鍵基礎設施單位合作，期盼透過本次MOU的簽署，將常態人才培育、實戰演練與救災協作與資源整合，全面提升新北市高空及特殊災害的救援能量，「為新北市民建構最堅實的高空特殊領域防護網。」

原文出處：快新聞／強強聯手！新北消防局、台電簽MOU 打造高空救援升級版防護網

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