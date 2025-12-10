強強聯手》王貴雲會謝裕民 聯光通訊和長庚國際能源進攻儲能

為台鋼集團子公司聯光通進軍儲能、以及聯光通40周年慶，台塑王永慶二房「大姊」王貴雲10日和台鋼集團會長謝裕民會面。（攝影／鄭國強）

台鋼集團旗下聯光通（4903）10日舉行 40 周年盛會，除了母集團台灣鋼鐵公司及金智富資產管理董事長王炯棻、集團創辦人謝裕民到場，包括長庚國際能源董事長王貴雲也到場，王貴雲除了來祝賀，也要和聯光通董事長林郁昌一起簽下合作備忘錄，因為聯光通要發展儲能，用的是長庚國際能源的電池芯。

王貴雲、謝裕民同台，為聯光通40周年慶賀

王貴雲上台致詞大讚台鋼集團創辦人謝裕民，指台鋼集團是少數能夠上中下游「一條龍」整合的公司，而且為替金（台語鐵金，指建築用鋼鐵）大廠，「從頭到尾、整條線連起來都是台鋼，它也是全世界五大之一特殊鋼鐵公司，台灣（鋼）真厲害。」

林郁昌表示，聯光通在集團創辦人謝裕民的帶領下，近年積極投入強韌電網計畫中的儲能建設，目前已經完成澎湖尖山電廠及集團子公司慶欣欣鋼鐵儲能系統的建置，其中慶欣欣使用長庚國際的電芯，除了符合政府政策，完全研發百分之百國產化，也具高度安全性，並搭配力新國際的管理系統。

導入儲能事業，鋼鐵廠幾個月省800萬電費

林郁昌有信心地說，從去年11月運行至今，已為慶欣欣節省7、8百萬元電費。聯光通也在10日和長庚國際簽訂合作備忘錄。

聯光通也在10日和長庚國際簽訂合作備忘錄。（攝影／鄭國強）

聯合光纖通信是老牌光纖公司，根據《菱傳媒》報導，2022年雲林張榮味家族近年耗資上億投資「聯合光纖通信」上櫃公司，但始終無法掌控經營權，最後被「台鋼集團」人馬進駐擔任聯光通董座、總經理。

林郁昌還說，除了儲能事業，主要成長來自儲能延伸而出的工程建置案，明年在政府儲能補助案通過後，儲能事業對財報的貢獻將會更形顯著。雖然補助方案仍待立院審議，但相關場域的前置作業與場勘已提前展開。

王貴雲謙虛的說，做電池是我爸當年的點子

聯光通跨入儲能事業要能成功，關鍵之一就是合作夥伴長庚國際能源，王貴雲在致詞時不諱言，進軍電池市場不是她的點子，而是父親、台塑集團創辦人王永慶的遠見，因此長庚能源已經深耕20幾年。

長庚國際能源的組成也很特殊，名叫長庚，實際上和現在的台塑集團沒有什麼股權上的關係，幾乎是王永慶二房大集合。董事長是二房長女王貴雲，董事會成員還有王永慶女婿陳徹、王貴雲的妹妹王雪紅，二房第三代陳主望、陳主望、陳信生全都在董事會。除了王文洋、王雪齡，二房主角都到齊了。

