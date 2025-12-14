強強聯手！美國INVITRX 攜手巨興醫學科技 開啟精準複合保養新篇章
【記者林允兒 / 綜合報導】全球再生醫學與細胞原料領域的領導供應商Invitrx Therapeutics（美國瑛維翠斯）今（14）日宣布，正式與台灣高階光電儀器品牌巨興醫學科技（Smedtrum）展開策略合作。此次結盟將整合美國先進的外泌體研究成果與台灣高度精準的光電技術，預期將為市場打造「光電開路，細胞呵護」的複合式保養模式，成為新一波美容科技的重要里程碑。
台灣精準硬體結合美國生技原料 以雙向協同概念推動醫美革新
傳統醫美應用多依賴雷射或電波等物理儀器提供刺激，然而如何促進肌質的深層吸收和修復，是許多臨床專業人員長期關注的主題。巨興醫學科技董事長黃偉特指出，此次與 Invitrx 的合作代表台灣醫美整合技術的一次重要升級。
美國 Invitrx 深耕再生醫學領域20多年，長年專注於細胞相關原料與活性成分的創新，擅長以科研方法推動訊號傳遞、環境調節與肌膚保養的相關應用。而巨興醫學以其自主研發的醫美光電儀器聞名，此次合作中其設備將負責提供穩定、可控的前置步驟，以精準的物理能量協助肌膚做好前置準備，結合Invitrx 活性成分的補充與調節，將能提升術後舒適度，補足傳統單一能量儀器應用的限制，形成具協同意義的保養體驗。
首次跨界合作 結合雙方事業版圖擴大亞洲影響力
近年全球細胞與再生醫學相關市場成長迅速，而台灣憑藉成熟的技術人才與產業基礎，被視為亞洲布局的重要據點。Invitrx Therapeutics 總部位於美國加州，多年來專注研究臍帶、臍帶血與纖維母細胞等原料的應用，產品與技術已遍及世界多國。
Invitrx Therapeutics 創辦人 Habib Torfi 表示，此次結盟是 Invitrx 首次與醫美設備製造商進行深度合作，雙方以台灣作為出發點，預計結合彼此在越南、菲律賓、印尼與柬埔寨等東南亞市場的既有基礎，未來將逐步推展至中亞與中東，朝更完整的跨國醫美解決方案前進。
美國二十年科研累積 打造國際信任基礎
Invitrx 創立於2003年，該公司擁有臍帶血幹細胞的加工專利，並在南加州大學醫療體系顧問團隊的協助下，建立嚴謹的生產流程與品質標準，20多年來已提供超過10萬劑產品至全球40個國家與地區。這些累積使 Invitrx 成為國際生技領域的重要參與者，也讓此次合作更具產業指標性。
Invitrx 在外泌體領域的研發專家 Riazifar 博士長期研究生物來源活性成分，協同巨興醫學在光電儀器方面的實力，雙方將於 2026 年啟動合作計畫，鎖定現代人因生活節奏、環境壓力與自然老化所產生的保養需求，開發更具系統性的美容科技方案。此次跨領域合作不以醫療治療為目的，而是以科技推動保養創新，為再生醫學技術在美容市場中創造更多可能性。
從台灣出發 邁向全球 提供完整醫美產業鏈服務
雙方表示，此次結盟的目標除了技術與產品的跨界整合，也是以完整醫美產業鏈為目標的國際佈局。Invitrx在再生醫學領域的研發成果和產業經驗，結合巨興醫學在硬體設備上的精準能力，加上雙方在多國市場的既有網絡，將促使美容科技產業邁向更完整、更系統化且更國際性的下一階段。
