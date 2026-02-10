強強聯手！配客嘉攜手 momo 共築電商循環包裝新標竿 推動綠色消費新日常

▲配客嘉攜手 momo 啟動循環包裝服務，攜手構築綠色消費生態圈。

【記者 陳姿穎／台北 報導】台灣電商產業綠色轉型迎重磅喜訊，環保科技社會企業配客嘉 PackAge+ （以下簡稱配客嘉）宣布與線上零售龍頭 momo 富邦媒（以下簡稱 momo）強強聯手，正式啟動循環包裝服務，攜手構築綠色消費生態圈。這項合作不僅彰顯台灣電商產業擴大循環包裝應用場景，參與系統化與規模化的循環經濟體系，更透過全台 4,700 個歸還據點網絡，讓消費者於日常網購輕鬆實踐減碳減廢，共同奠定台灣電商產業循環包裝新里程碑。

電商產業循環包裝新篇章 配客嘉攜手 momo 轉動綠色消費新日常

配客嘉自 2019 年創立，推出全台第一個「循環包裝」與「循環系統」，致力推動循環包裝為產業標配。憑藉多年於電商、半導體、醫療、零售等產業累積的綠色轉型實績，迄今已攜手逾 200 家企業與品牌參與循環，全台累積超過 4,700 個歸還據點，截至 2025 年與超過 30 多處公益據點合作循環包裝清潔，累計提供超過 480 位弱勢族群工作機會與收入，透過循環經濟創造企業、環境、社會多贏局面。

▲配客嘉歸還流程為「掃－掃－還」三步驟：掃描歸還點 QR code、掃描包裝編號 QR code，再交由店員或投入歸還箱，即完成循環包裝歸還

配客嘉今攜手 momo 啟動循環包裝深度合作，共築綠色消費生態圈。momo 看準配客嘉旗下回收、清潔、再利用的完整循環系統，將助益既有模式進化為更具效率與擴散力的營運架構，進一步放大包裝減量的環境效益，並回應環境部網購包材減量政策。momo 表示，永續不應只是理念或單點倡議，而必須被設計成消費者最容易選擇的日常方案，此次導入配客嘉循環袋，主要希望在不改變消費者既有購物流程前提下，提供更友善環境的配送選項，讓「綠色消費」成為直覺且便利的常態選擇。

配客嘉創辦人暨執行長葉德偉表示：「配客嘉與 momo 不僅是循環包裝合作，更是循環營運深度整合。配客嘉跨界整合循環包裝設計、物流運輸、公益清潔、減碳數據追蹤分析，形成完整循環體系。」曾為電商創業家的葉德偉，因有感於大量一次性包材對環境的衝擊而投身循環領域，深耕產業協助綠色轉型近七年，他強調：「配客嘉累積深厚的產業經驗，我們有信心與 momo 並肩推動綠色消費，讓永續不再是企業或消費者困擾，而是能於日常輕鬆落實的生活體驗。」

▲消費者可於全台 4,700 個配客嘉合作歸還據點，輕鬆歸還循環包裝並領取多元綠色品牌優惠券。

循環包裝開創多贏局面：環境、社會、企業、消費者全面獲益

配客嘉與 momo 本次合作透過回收 PE（聚乙烯）結合新 PE 製成循環袋，預估每一個循環袋相較於一次性破壞袋創造平均 30% 減碳效益，無論於企業營運或民眾綠色消費過程均持續與環境共好。此外，配客嘉多年來委由台灣各地庇護工場與小作所學員清潔循環包裝，協同產業夥伴為社福團體創造更多就業機會與工作收入，讓每一筆綠色訂單、每一個循環包裝化為社會共好共融的助力。

為鼓勵消費者響應綠色消費、參與循環行動，配客嘉攜手各界綠色品牌提供專屬優惠券，消費者可於全台 4,700 個合作歸還據點 — 涵蓋便利商店、連鎖通路、獨立店家等通路，輕鬆歸還循環包裝，歸還即可於系統獲得綠色品牌優惠券，獲得額外回饋。momo 更加碼祭出好康，凡消費者完成 momo 循環袋歸還，即可獲得綠活點數，點數可用於參與林地復育、支持公益行動，或優惠加購永續選品。雙方透過強化永續行為的誘因，鼓勵更多消費者選擇友善環境的消費方式，讓永續行動創造延伸價值。

面對減碳浪潮與資源循環議題，配客嘉與 momo 的合作為台灣電商建立兼具韌性與規模化的轉型新標竿，跨界推動綠色消費倡議，協助消費者在每一次的消費過程輕鬆落實永續，共同實踐淨零減碳的綠色網購新日常。（照片業者提供）