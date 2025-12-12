強強聯手，首開全國之先！新竹高商、雲科大攜手推動大學先修課程

【民眾新聞網方健龍新竹報導】技高、科大強強聯手，首開全國之先！國立新竹高商與國立雲林科技大學今（12）日共同簽署大學先修（AP）課程合作備忘錄，由新竹高商校長廖俊仁與雲科大管理學院院長黃邦寧代表兩校正式簽署。此次合作也成為全國技高與科大之間首見的制度化典範，不僅造福新竹高商學生，也為台灣技職教育與大學教育的接軌提供可借鏡模式。

新竹高商校長廖俊仁表示，新商目前設有國際貿易科、資料處理科、商業經營科等商管群科，同時亦有應用英語之外語群科，學生學力水平優異。由於雲科大商管與外語科系的入學錄取分數，在科大端屬於頂端標準，新竹高商每年仍有近半的學生，統測成績達到雲科大的錄取門檻，因而一直以來都是雲科大重點的生源學校之一。此次合作不只是制度上的接軌，也回應人才培育與升學制度需求。

雲科大管理學院黃邦寧院長指出，本次合作中，雲科大管理學院將提供商管領域的大學先修（AP）課程，內容涵蓋工業工程與管理、企業管理、資訊管理、財務管理、會計、國際企業管理等，採線上非同步授課模式，讓新竹高商學生在高三統測後，可以自行上網修研以提前認識大學商管科系的專業結構與學習內容。完成修課並通過評量後，學生可獲得雲科大所頒發之修課證書，這不僅有助於豐富其學習歷程，更能作為未來升學或申請大學時的重要參考。如果學生日後選擇就讀雲科大管理學院相關科系，依校方規定可申請1至2個學分的抵免。

對於這項技商、科大強強聯手合作，新竹高商校長廖俊仁表示，希望透過這樣的合作，讓技高學生提前接觸大學層級的課程，不僅有助於他們未來升學規劃，也能讓他們更早了解大學學習氛圍與專業方向，提升整體競爭力。

雲科大管理學院院長黃邦寧說，我們一直致力於縮短技職教育與高等教育之間的落差；這次AP課程合作，是雲科大對技高生源重視的具體展現，期望學生能藉此提早建立對管理領域的認識，為未來大學修學與生涯發展奠定基礎。

新竹高商指出，新商與雲科大兩校合作早在2018年雙方即簽署策略聯盟合作協議，至今已維持多年穩定的合作關係。雲科大每年提供新竹高商多項協助，包括升學輔導、升學模擬面試、多元選修課程合作、校園參訪安排，及指導學生參與專題製作競賽等，雙方互動密切且具深度，本次簽署可視為雙方合作再升級，將原有交流推向更制度化與長期性的發展。

根據最新公布的2026 THE 世界大學排名，雲科大名列501-600（國內科技大學排名第二名）。2025 US News全球最佳大學排名持續佔據國內前十強席位。2025年世界大學影響力排名雲科大名列全球第77名（國內排名第4名，科大排名第1名），2024年UI GreenMetric世界綠色大學評比進入全球前5%，多項排名顯示雲科大在全球競爭力備受肯定，為國內傑出的科技大學。

