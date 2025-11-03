強強聯手！OpenAI攜手亞馬遜 簽署380億美元雲端服務合約
即時中心／林耿郁報導
人工智慧新創巨頭OpenAI宣布，與亞馬遜（Amazon）簽下為期七年、總額高達380億美元（約合新台幣1兆1,735億元）的雲端服務合作協議，作為上週組織重整後，推動其AI野心的首波重大投資。
強強聯手！路透社報導，這項協議內容包括由亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS）供應大規模運算資源，並提供數十萬顆輝達（Nvidia）GPU，協助OpenAI訓練，並部署其次世代AI模型。
擴大算力布局、迎接「超級智慧」競賽
OpenAI執行長山姆·阿特曼（Sam Altman）表示，為推動「極限級AI」發展，公司承諾將投入高達1.4兆美元（約合新台幣43.3兆元），打造30GW運算資源；新計畫規模耗電量，相當於可供2,500萬美國家庭用電所需。
「前沿AI的規模化，需要巨大且可靠的算力。我們與AWS的合作，將強化運算生態，推動下一階段的AI普及。」阿特曼表示。
OpenAI將立即開始使用AWS的資源，預計所有運算容量，將於2026年底前全面到位，並於2027年後持續擴充。
亞馬遜則將部署數十萬顆高階AI加速器晶片，包括輝達新一代GB200與GB300等，用於支援ChatGPT回應，與訓練後續AI模型。
亞馬遜股價飆新高
消息一出，亞馬遜4日股價飆漲至歷史新高，市值單日暴增1,400億美元（約新台幣 4.33兆元），上漲逾5%，延續前一交易日近10%的大漲。
此前市場曾質疑 AWS，在AI競賽中落後微軟與 Google，如今該筆大單被視為強力肯定訊號。
重整後的OpenAI：加速擴張、去微軟化？
上週OpenAI進行大幅重組，移除部分「非營利優先」結構，也結束微軟對其雲端服務的「優先供應權」。
先前OpenAI已著手規劃IPO上市，市值估計上看1兆美元（約30.93兆新台幣）。
值得注意的是，OpenAI近期同時向Google採購雲服務，並傳出與甲骨文（Oracle）簽約，於五年內採購3,000億美元（約新台幣9.28兆元）算力。
此外，上週也與微軟簽下2,500億美元（約 新台幣 7.7兆元）的Azure雲端服務採購協議。
泡沫疑慮升溫：高估值與高成本齊飆
這些巨額承諾也引起華爾街關注：外界質疑，OpenAI 如何在「年度營收 200億美元」規模下，承擔其破兆級的支出？
有分析人士警告，AI 產業當前估值與支出激增，恐有泡沫化趨勢。
然而，OpenAI與AWS的合作仍被視為「戰略性擴張」，可能改變雲端與AI市場格局，成為「超級運算競賽」的最新關鍵篇章。
《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
原文出處：快新聞／強強聯手！OpenAI攜手亞馬遜 簽署380億美元雲端服務合約
