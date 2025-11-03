強強聯手！OpenAI攜手亞馬遜 簽署380億美元雲端服務合約

財經中心／陳妍霖 胡崇恩 台北報導全球當紅CEO、輝達執行長黃仁勳，走到哪，都是焦點話題，尤其他今年執行賣股計畫，最後一筆交易，在10月29號賣出，共2.5萬股，總計10億美元入袋，等於新台幣近308億，重點是，這些股票原本在6月時，才價值8.65億美元，短短4個月大暴漲，輝達股價越賣，也讓黃仁勳身價暴衝晉升''5兆男''。輝達執行長黃仁勳，到南韓狂嗑炸雞，他不僅是AI超級業務員，又會吃播帶貨，走到哪，都能創造財富，沒想到，自家股票越賣，他越賺。「3個月前，它成為首家市值達4兆美元的公司，如今，它的市值已經達5兆美元，全球唯一一家市值達到5兆美元的公司！」連外媒都大肆報導，因為黃仁勳今年執行賣股計畫，最後一筆交易，在10月29號賣出，共2.5萬股，今年總計10億美元入袋，相當於新台幣近308億，這些股票原本在6月下旬時，價值8.65億美元，短短4個月就大暴漲。輝達股價越賣越賺！黃仁勳賣股10億美元入袋（圖／翻攝自Bloomberg）輝達執行長黃仁勳10月30日演講時曾說，「輝達是全世界最大的公司，我知道觀眾當中，有很多人是輝達的投資者對吧，我正看著一群很有錢的人」。僅僅113天，黃仁勳身價從4兆暴衝晉升''5兆男''，雖然股票脫手，但他仍持有6973萬股，約3.5%股權，在AI前景看好之下，股價驚驚漲，要翻越6兆，不無可能。分析師蕭瑞勛分析指出，「以目前黃仁勳現在持股的一個狀況來講的話，很快的，如果說它真的股價漲到300美元的話，他的身價一定是超過6兆以上，是有可能的，因為後續如果說真的中美部分有稍微緩和一下，那它的新產品的GB300又可以在營收上面大幅的躍進的話，我想這個可能性不排除」。輝達股價越賣越賺！黃仁勳賣股10億美元入袋（圖／翻攝自Yahoo股市）有記者曾詢問說，「APEC之後你會去台灣嗎？或中國？」輝達執行長黃仁勳回說，「我不能告訴你，我不能說，或許答案是，我一直都很喜歡台灣，去台灣讓我很開心， 所以我很期待再去台灣。」會不會來台灣？黃仁勳留伏筆，傳出他將出席11月8日的台積電運動會，台灣粉絲期待再見5兆男。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：輝達股價越賣越賺！黃仁勳賣股10億美元入袋 更多民視新聞報導氣噗噗！高市早苗APEC場邊會晤林信義 中國竟批日方執意會面提強烈抗議虧損連連！地震、天災疑慮不斷 花蓮-香港直飛航線「這日起」收攤曾看衰美元「巴菲特滿手現金」等啥？外媒：等1時機

民視財經網影音 ・ 1 天前