強心健康講座1/18台南安定登場 劉力瑋醫師解析心血管保健

為持續推廣深耕鄰里的共好理念，繼首場骨骼健康講座獲得熱烈迴響後，德和開發建設將於1月18(日)日上午10點，於安定區優質住宅計畫管弦苑(德和大邁26)建案現場，舉辦強心百歲計畫系列講座。活動邀請昕晴心臟內科診所院長劉力瑋醫師以避開紅字並守護全家健康為核心，帶領在地鄉親深入了解心血管保健與找回心臟源動力。德和開發希望透過醫學專家的專業指引，協助鄉親在步入新的一年時，由內而外建立強健的體質。 劉力瑋醫師指出，現代人面臨生活節奏快速與飲食精緻化，控壓、減糖、清脂與瘦肚已成為維持心臟健康的四大關鍵指標。醫師強調，血管的健康程度決定了人的生理年齡，當健檢報告出現紅字警訊時，正是身體發出的守護請求。講座中將詳盡解析心血管運作的生理邏輯，並分享如何在日常生活中建立良好的循環系統保養習慣。醫師提醒，規律的體能活動與精準的飲食管理，能有效減輕心臟負擔，這不僅是個人的健康功課，更是守護全家幸福的基礎。

圖說：強心健康講座1/18台南安定免費登場，心臟內科劉力瑋醫師將現場解析心血管保健。（圖片來源：德和開發提供） 主辦單位德和開發建設表示，希望將健康宅的理念跟健康的生活方式帶入鄰里社區。透過與醫學專家的合作，讓安定區的鄉親能近距離獲得權威的醫療知識，這正是德和開發落實建築與人共好願景的具體實踐。繼首場講座深受好評後，第二場強心計畫預計將吸引更多注重養生與心血管防護的家庭參與。 這場強心百歲計畫的公益健康講座目前已開放預約報名，有興趣參加的民眾可以透過以下方式完成報名： 線上報名：https://www.facebook.com/share/p/1H22PT7JyQ/?mibextid=wwXIfr 電話報名專線：撥打(06) 597-6335。講座活動名額有限，建議有興趣的民眾盡早報名。

