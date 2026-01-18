強心百歲計畫講座管弦苑開講 心臟內科名醫劉力瑋解析心血管保健

昕晴心臟內科診所劉力瑋院長以避開健檢紅字、守護全家健康為核心，帶領在地鄉親深入了解心血管保健，找回心臟源動力。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 德和開發建設有限公司持續推廣深耕鄰里的共好理念，繼首場骨骼健康講座獲得熱烈迴響後，今（18）日再次於台南市安定區「管弦苑」（德和大邁26）建案現場，舉辦強心百歲計畫系列講座，特邀昕晴心臟內科診所劉力瑋院長親臨授課，以避開健檢紅字、守護全家健康為核心，帶領在地鄉親深入了解心血管保健，找回心臟源動力。德和開發希望透過醫學專家的專業指引，協助鄉親在步入新的一年時，由內而外建立強健的體質。

劉力瑋院長強調，現代人面臨生活節奏快速與飲食精緻化，控壓、減糖、清脂與瘦肚已成為維持心臟健康的四大關鍵指標。血管的健康程度決定了人的生理年齡，當健檢報告出現紅字警訊時，正是身體發出的守護請求。

劉院長在講座中詳盡解析心血管運作的生理邏輯，並分享如何在日常生活中建立良好的循環系統保養習慣。他特別提醒，規律的體能活動與精準的飲食管理，能有效減輕心臟負擔，這不僅是個人的健康功課，更是守護全家幸福的基礎。

主辦單位德和開發建設表示，管弦苑作為安定區的質感居住標竿，在規劃之初即秉持健康宅的設計初衷。除了提供高品質的建築工藝與通風採光環境，更希望將健康的生活方式帶入鄰里社區。透過與醫學專家的合作，讓安定區的鄉親能近距離獲得權威的醫療知識，這正是德和開發落實建築與人共好願景的具體實踐。繼首場講座深受好評後，第二場強心計畫再次吸引更多注重養生與心血管防護的民眾參與，顯見大家對保健養生都相當重視。

這場強心百歲計畫的公益健康講座，旨在提升鄰里居民的自我健康守護意識，宣導民眾如何掌握運動與飲食的黃金比例，遠離三高風險。主辦單位強調，擁有一個舒適且有利於放鬆情緒的居家環境，對於穩定心血管健康亦有正面助益。

