強心針來了？ 川普發文幫AI補血 專家：短線聚焦「這指標」





隨著市場擔憂與AI相關股票的估值過高，以及降低預期12月降息，市場壟罩在AI泡沫化的風險下令投資人感到憂心，但根據財經作家狄驤的說法，美國總統川普先前表態AI的投資幫助美國經濟，還呼籲應該放寬監管，否則中國很快追上美國，似乎開始在幫AI族群補血。

狄驤在《狄驤的資本主義求生筆記》粉專表示，最近市場擔憂的因素之一是科技巨頭已經把錢花光，甚至開始向市場舉債，除了ORCL、Google跟META，最近還加入Amazo舉債150億美元，進一步引發市場動盪，但川普已經開始有動作，先是發文表示對AI的投資幫助美國經濟，還說美國的過度監管正在破壞這個增長引擎，如果不放寬監管中國將很快追上。

狄驤認為，川普再次表態對市場來說是好消息，或許未來還能期待更多支持AI產業的政策，不讓市場過度擔心舉債，例如沙特近期表態要投資美國一兆美元，就消息面來看宛如一劑強心劑，短線方面可以先觀察VIX恐慌指數是否有回落到20以下的安全區域。

