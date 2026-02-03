強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫

女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。

具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。（圖／小S經紀公司提供）

小S徐熙娣於3日傍晚6時許，她在臉書粉專發文並附上一段紀錄影片，內文中提到：「感謝我姐夫具俊曄，爲我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」

小S徐熙娣於3日傍晚6時許，她在臉書粉專發文並附上一段紀錄影片。（圖／小S經紀公司提供）

小S還提到：「當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫 具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」最後當S媽看到大S的雕像時，她說：「寶貝，妳重生了！」她也認為S媽心裡的洞應該被填滿了。

當S媽看到大S的雕像時，她說：「寶貝，妳重生了！」。（圖／小S經紀公司提供）

這次追思會上，大S的遺照首次曝光，讓許多網友感到心酸，並表達對她的思念。具俊曄在社交媒體上也分享了他的思念之情，讓人感受到他對大S的深刻愛戀。這場充滿愛的追思會不僅讓家人找到慰藉，也感動了眾多網友。

大S的遺照首次曝光。（圖／小S經紀公司提供）

