強忍悲痛主持曹西平告別式！男星忍到最後「情緒潰堤痛哭」龍千玉攙扶

記者趙浩雲／台北報導

吳建恆主持曹西平告別式，情緒潰堤痛哭。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平去年底辭世，享年66歲，今（27）日舉辦告別式，儀式由主持人吳建恆擔任主持。吳建恆全程強忍悲痛完成流程，卻在獻花環節情緒潰堤，忍不住掩面痛哭，歌手龍千玉見狀立即上前攙扶並給予擁抱安慰，哀傷畫面讓現場眾人為之動容。

告別式現場氣氛莊嚴肅穆，演藝圈好友、工作夥伴與粉絲齊聚一堂，送四哥走完人生最後一程。身為主持人的吳建恆，一身深色西裝站在台前，語氣平穩、流程清楚，展現高度專業，卻難掩眼底泛紅，數度深呼吸調整情緒。

吳建恆與曹西平因同樣熱愛音樂而結識，私下交情深厚。他在台上回憶與四哥的相處點滴，忍不住哽咽表示，自己其實「最怕接到曹西平的電話」，因為一聊就是一個半小時起跳，從音樂、人生到大小瑣事無所不談，卻也正因如此，讓他感受到四哥對朋友的真誠與投入。

吳建恆情緒潰堤痛哭。（圖／翻攝自臉書）

談及遺憾，吳建恆坦言，最後悔的事情就是沒有更常到台中找曹西平聊天，「總以為還有時間」，沒想到卻成為來不及彌補的空缺。他也提到，今天能夠站在這裡主持曹西平的告別式，對他而言是一份沉重卻重要的責任，內心充滿感謝與不捨。在獻花環節時，吳建恆情緒終於潰堤，低頭拭淚、肩膀顫抖，久久無法言語。站在一旁的龍千玉立刻上前，輕拍他的背並給予擁抱，陪他一起站穩情緒，溫暖舉動讓在場親友與粉絲紛紛紅了眼眶。

吳建恆痛哭，龍千玉攙扶。（圖／翻攝自臉書）

隨後，吳建恆也分享曹西平生前的一段話，直言四哥曾說過，「人生重要的不是長度，而是厚度。」他哽咽表示，曹西平用盡全力活出自己想要的人生，愛得濃烈、恨得坦率，也不吝惜付出關懷，這樣燦爛的一生，已經沒有遺憾。

