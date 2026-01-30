強忍淚水撐到獻花大痛哭！男星主持曹西平告別式 他大讚：活動的靈魂

記者趙浩雲／台北報導

吳建恆擔任曹西平主持人，小冬瓜直指他是靈魂人物。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平告別式在週二（27日）圓滿落幕，一起用最後的演唱會送別四哥，擔任主持人的吳建恆全程強忍悲痛，語氣沉穩地完成流程，直到最後獻花環節，情緒終於潰堤，在台邊忍不住痛哭，真情流露的一幕也讓不少人紅了眼眶。負責協助處理曹西平後事的小冬瓜今（29）日也在社群平台發文，特別撰文致謝吳建恆，直指對方是整場追思會「無可取代的靈魂人物」。

小冬瓜透露，在籌劃這場被稱為「最後的演唱會」時，主持人角色至關重要，不只是照本宣科，更必須是曹西平熟悉且信任的人，而當吳建恆點頭答應接下主持棒的那一刻，他心中懸著的大石才真正放下。

小冬瓜回憶，吳建恆一開始其實相當猶豫，並非因為缺乏經驗，而是謙虛地反問「我適合嗎？是不是有更好的人選？」直到深入了解他與曹西平長達數十年的情誼，才確信沒有人比他更適合這個位置。兩人從健身房結識開始，曹西平一路提攜後輩，後來吳建恆更成為他最信任的傾聽者，甚至笑稱「最怕接到曹大哥電話」，因為一聊就是一個半小時起跳，從音樂聊到人生，正是深厚情誼的證明。

吳建恆擔任曹西平主持人，與曹西平乾兒子小俊、女友留下合影。（圖／翻攝自臉書）

小冬瓜也提到，無論是吳建恆出書時曹西平二話不說替他站台，或是曹西平感到孤單時，吳建恆主動陪他去吃最愛的米奇火鍋，兩人早已是生活中彼此扶持的忘年之交。正因如此，吳建恆在籌備階段迅速掌握重點，將企劃內容內化成自己的語言，甚至在彩排時只淡淡回了一句「不用，我準備好了」。

追思會當天，吳建恆以真摯而克制的方式，精準傳遞團隊的初衷，不僅讓外界更認識乾兒子Jeremy與「穿洞日常」的孩子們，也讓眾人看見曹西平超越血緣的父子深情，並期盼這份愛能持續被接住與傳承。最後，他在台上引述曹西平生前所說「人生重要的不是長度，而是厚度」，深深打動在場所有人。小冬瓜感性表示，正是這份專業與溫度，讓曹西平的「最後安可」得以如此圓滿，也讓他由衷地說出一句：「沒有建恆哥，這一切不會這麼完整。」

