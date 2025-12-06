強悍破浪的藝術艦隊—「悍圖方舟：13艙景的視覺符碼」12/6開幕啟航！

宜蘭縣政府主辦的《悍圖方舟：13艙景的視覺符碼》在羅東文化工場天空藝廊隆重登場，展覽以「方舟」為核心意象，象徵在時代洪流中的庇護、重生與堅定信念。代理縣長林茂盛出席。（宜蘭縣文化局提供）

▲宜蘭縣政府主辦的《悍圖方舟：13艙景的視覺符碼》在羅東文化工場天空藝廊隆重登場，展覽以「方舟」為核心意象，象徵在時代洪流中的庇護、重生與堅定信念。代理縣長林茂盛出席。（宜蘭縣文化局提供）

由宜蘭縣政府主辦的《悍圖方舟：13艙景的視覺符碼》今(六)日下午二時起在羅東文化工場天空藝廊隆重登場，展覽以「方舟」為核心意象，象徵在時代洪流中的庇護、重生與堅定信念，也呼應悍圖社作為臺灣極具代表性的長青藝術團體，近三十年來始終以堅毅姿態在當代藝術航道中前行。展期至一一五年三月十五日，邀請民眾一同「登艙」《悍圖方舟》在十三位藝術家形構的「艙景」間漫遊，感受作品所承載的生命經驗與時代記憶。

廣告 廣告

悍圖社由楊茂林、吳天章、陸先銘等十三位重量級藝術家組成，運用繪畫、裝置與影像等跨媒材創作，共同形塑多元且具生命力的視覺圖景。唐唐發以庶民飲食記憶連結鯖魚、鴨賞等地方特色，藉由《青菜攤》、《鮮魚攤》等作品營造「美術館中的市場」，呈現富含生活氣息的文化場景，開啟觀眾觀看日常與藝術的新視角；鄧文貞以細膩筆觸再現原住民生活與生態，映照蘭陽平原的族群歷史；郭維國則以員山機堡與二戰痕跡為線索，探討地方與時代記憶的交織。

代理縣長林茂盛表示，此展不僅彰顯悍圖社深厚的藝術能量，也展現地方文化場館推動當代藝術的責任與願景。悍圖社成員長期關注臺灣社會、歷史與生活脈絡，許多作品更與宜蘭的人文與自然息息相關。策展團隊也運用天空藝廊狹長通透的建築特性，打造如船艙般承載時代與創作能量的展場，象徵悍圖社近三十年持續向前的藝術航程。期盼藉由展覽，讓更多民眾近距離感受當代藝術的深度與活力。

展期並規劃藝術家導覽、專題講座等活動，展期至一一五年三月十五日，邀請民眾一同「登艙」《悍圖方舟》，在十三位藝術家形構的「艙景」間漫遊，感受作品所承載的生命經驗與時代記憶。展覽開放時間為上午九時-十二時、下午一時-五時，週一與每月最後一日休館。相關活動資訊請關注宜蘭縣政府文化局及羅東文化工場官網與FB社群平台公告，敬邀踴躍參與。

此外，此次展覽也集結多件首次亮相與近年重要新作—包括楊茂林〈瀲灩之魂〉系列所呈現的原生物種與文化符碼對話；陸先銘以榕樹枝根象徵都市情感結構的創作；常陵以「家鄉／異鄉」探問身分與歸屬。