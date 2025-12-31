強打太空題材! 群創連三天狂飆 當沖客湧入 今創高後爆量震盪 午盤成交逾83萬張

面板大廠群創（3481）傳打入SpaceX供應鏈。資料照，李政龍攝



面板大廠群創（3481）傳打入SpaceX供應鏈，今天股價在太空產業題材助陣下，大唱轉機題材，連三日激勵股價飆漲，繼昨天爆量狂飆後，今天開盤第一小時即爆出50萬張大量，盤中最高觸及17.75元波段新高，一度勁揚逾8%，隨後震盪上揚漲幅約3%至4%，至午盤已爆出逾83萬張大量，直逼昨天總成交量875,045張。

市場傳出，群創FOPLP（扇出型面板級封裝）新業務已成功打入SpaceX供應鏈，並取得射頻晶片元件封裝訂單，吸引資金湧入卡位，股價連三日成為盤面焦點，繼前二日強勢亮燈爆量漲停，三大法人也分別合計買超4萬、9萬多張，昨天當沖成交同步爆出44萬張大量，等於囊括一半成交籌碼。

今天群創則再度延續多頭氣勢，開盤爆量股價震盪上揚，盤中最高觸及17.75元，近五日短線漲幅高達28%。面板族群也同步齊揚，友達、彩晶盤中均上揚逾6%。

從技術面觀察，群創股價近日放量突破季線壓力區。籌碼面方面，外資持續呈現買超，不過，當沖成交張數也持續放大，前天當沖約16萬張，昨天當沖成交擴大至44萬張。法人指出，若成交動能維持，有機會續挑戰前波高點；不過股價短期漲幅已大，今天盤中震盪爆量，投資人仍須留意追高風險與市場波動。

市場解讀，群創除SpaceX相關訂單題材持續發酵外，美國太空產業政策利多帶動整體概念股上修評價，也成為吸引資金積極卡位的主因。

