強拆融黏洗衣膠囊！女子「1動作」害角膜化學灼傷險瞎眼

大陸中心／陳佳鈴報導

小姐取出夏季高溫下長期存放、彼此黏住的洗衣膠囊，以為「用力扯開就能正常使用」，未料這個小動作卻讓她險些失明。(圖/翻攝微博)

不少民眾洗衣服都喜歡放置洗衣香氛膠囊，增加衣物的香氣，不過使用上千萬小心！中國大陸一名王姓女子近日在家中準備洗衣時，取出夏季高溫下長期存放、彼此黏住的洗衣膠囊，以為「用力扯開就能正常使用」，未料這個小動作卻讓她險些失明。

根據陸媒報導，王小姐說，當時雙手一拉，膠囊瞬間爆裂，「啵」的一聲，高濃度洗衣液帶著衝擊力直噴臉部，部分液體更直接濺入右眼。強烈刺痛立刻襲來，眼淚止不住地流，視線瞬間模糊到連家具輪廓都看不清，甚至對室內燈光都極度敏感，感覺刺痛難耐。

廣告 廣告

洗衣膠囊內的洗滌液濃度遠高於一般洗衣精，含有強滲透性的表面活性劑與鹼性成分，若不慎接觸眼睛，極可能造成角膜上皮受損。(圖/翻攝微博)

家人立即送她到醫院。經眼科醫師檢查，她的右眼出現角膜化學性灼傷，視力一度掉到僅剩 0.06。所幸在緊急清洗、藥物治療與後續照護下，視力最終逐漸恢復。

醫師提醒，洗衣膠囊內的洗滌液濃度遠高於一般洗衣精，含有強滲透性的表面活性劑與鹼性成分，若不慎接觸眼睛，極可能造成角膜上皮受損。這類意外並非個案，尤其膠囊受潮或長期曝露高溫後，外膜更容易變形或破損，爆裂風險提高。

專家並提供正確緊急處理方式：

立即以流動清水沖洗至少15分鐘，並盡量轉動眼球，幫助化學物質排出。 避免揉眼，以免加深損傷或引發感染。 儘速前往眼科急診治療。

醫師也提醒，家中洗衣膠囊若放在陽台、浴室等高溫潮濕環境，應盡快轉移至陰涼乾燥處存放，並避免大量囤貨，一般以 1～2 個月用量為宜。此外，由於膠囊色彩鮮豔、外型像糖果，極易被孩童誤認為玩具或零食，務必放在孩童無法觸及的位置。

更多三立新聞網報導

新／台中霧峰1人遭撞「顏面撕裂」OHCA送醫搶救 車禍事故釐清中

酒醉鬧事！台中醉男突襲警 丟擲杯子劃傷員警手臂遭逮捕

酒駕撞飛散步夫妻釀1死還叫妻頂罪 彰化男遭行車紀錄器搓破判9年6月

他整理母遺物找到《超人》漫畫第一期 $30購買79年後拍出2.8億

