強摘人類器官疑雲未解 中國醫推異種移植：豬腎植獼猴已存活1年

[Newtalk新聞] 近日，中國「國華中科技大學同濟醫院」的研究團隊宣布，經基因編輯的豬腎在獼猴體內成功存活超過一年，這一突破性成果在異種器官移植領域引起關注。這項研究被視為可能成為解決全球器官短缺問題的潛在途徑，但該技術仍面臨免疫排斥反應及跨物種感染等挑戰。

隨著器官移植技術的持續挑戰，國華中科技大學同濟醫院的研究團隊於19日宣布一項可能改變未來醫療格局的成果：經過基因編輯的豬腎在獼猴體內成功存活超過一年，這一突破意味著異種移植技術的發展邁出了重要的一步。該團隊表示，這項技術可能成為應對全球器官短缺問題的新方案。

根據該院器官移植研究所專陳剛接授媒體採訪時指出，全球每年等待腎臟移植的患者僅有少數能夠成功獲得器官，而異種移植技術被認為是解決這一問題的潛在途徑。他指出，過去選擇靈長類作為器官捐贈者雖然可行，但由於免疫排斥與倫理爭議，豬隻成為目前最適合作為替代選擇的動物，因為其器官大小與人類接近且繁殖速度快。

儘管如此，跨物種免疫排斥與病毒風險一直是技術發展的重大挑戰。研究團隊從1999年開始進行豬腎移植實驗，但初期豬腎在獼猴體內僅能維持13天。隨著基因編輯技術的提升，他們成功移除了引發排斥反應的基因，儘管如此，豬體內的巨細胞病毒依然讓器官的存活期無法突破30天。

