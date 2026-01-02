強播種化邊坡 馬太鞍堰塞湖災後復育

光復洪災後三個月，後續搶修工程積極進行，除了壩頂降挖及設置攔砂壩等工程，林業保育署花蓮分署擔心山壁裸露的崩塌風險，啟動災後復育，對陡峭邊坡播撒本土植物種子如五節芒等，預計一月可達20公頃範圍，以利促進邊坡穩定。

熟練操控無人機，種子從空中灑落！馬太鞍溪堰塞湖洪災後，林保署花蓮分署展開約二十公頃固土種子的空中播種試驗。

林保署花蓮分署長 黃群策：「目前在第一階段，我們大概已經撒了3公頃，那大概以原生種的，赤楊 九芎 五節芒，我們希望投下去之後，在一段時間內，它能夠趕快生出來，然後讓那邊的那個，植生能夠恢復，一方面固定土石，一方面可以防止那個，豪雨的一個沖刷。」

廣告 廣告

除了邊坡植生復育，降低坡面沖刷風險，水利署在馬太鞍溪的疏濬工作，也同時並行。

水利署長 林元鵬：「除了清淤以外，事實上我們現在，跟上游林保署合作，林保署也會在上游，做相關的攔砂壩，來攔蓄相關的土砂，盡量讓土砂下來的量，能夠維持一個穩定的狀況，讓我們流路更加穩定。」

透過空中復育與地面工程雙管齊下，期盼在下個汛期前完成必要防災整備，確保下游及周邊地區安全。

更多 大愛新聞 報導：

桃園社區歲末祝福 竹筒回娘家響叮噹

腳傷惡化長期難癒 菩薩心腸勸慰就醫

