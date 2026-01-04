強擄一國總統 美國對國際規則公然踐踏／羅登廉

▲美國總統川普3日在社群媒體上發布委內瑞拉總統馬杜羅在美國軍艦『硫磺島』號上，戴手銬、雙眼被黑布蒙住的照片。

羅登廉（作家、文藝評論家）

美軍突襲委內瑞拉，強擄該國合法總統馬杜羅。這則消息砸出來的，不只是美洲大陸的地緣震盪，更是對現有國際秩序的重拳。

一場突襲，撕開文明的遮羞布

凌晨的加拉加斯大概率還在睡意裡，美軍的突襲打破了平靜。沒有宣戰、沒有聯合國授權，甚至沒有一個能讓國際社會勉強信服的理由，馬杜羅就被強行帶離國土，最後出現在紐約的軍事基地。

川普隨後的聲明更像是一場勝利者的宣言：將接手委內瑞拉直至安全過渡，勒緊石油禁運的繩索，還要深度插手新總統的產生和石油產業。這些話裡，沒有一點對他國主權的敬畏，更像是在處置自己的戰利品，妥妥的強盜邏輯。

委內瑞拉最高法院的譴責，副總統堅持馬杜羅是唯一合法總統，這些聲音雖然在美軍的武力面前顯得孤立無助，卻守住了主權國家最後的尊嚴底線。而這場突襲最可怕的，不是抓走一個國家元首，而是徹底撕碎了所謂文明世界的遮羞布。當一個國家可以用武力隨意凌駕於另一個國家之上時，所謂的國際規則不過是霸權者手中可隨意丟棄的廢紙。

不是偶然，是霸權的歷史慣性

把時間線拉長來看，這次突襲不是偶然事件，而是美國多年來干涉他國內政、推動政權更迭的習慣性操作。從冷戰時期的伊朗政變，扶持巴勒維國王上台，到後來對南越領導人的密謀顛覆，再到近年來對利比亞、伊拉克的軍事打擊，美國的雙手沾滿了他國人民的鮮血。

根據波士頓學院學者統計，在1947到1989年間，美國就實施了64次隱密的政權更迭和6次公開行動。冷戰結束後，這種習慣不但沒改，反而更加肆無忌憚。海地、阿富汗、敘利亞……凡是被美國盯上的國家，幾乎都逃不過政局動盪、民生凋敝的命運。

委內瑞拉其實早就在美國的目標清單上。從部署軍艦到實施制裁，從無人機襲擊到列為外國恐怖組織，一步步的施壓最終走向了這次赤裸裸的軍事突襲。這背後的邏輯從來沒有改變過，也就是哪裡有美國想要的利益，哪裡就可能成為霸權的目標。

委內瑞拉豐富的石油資源，無疑是這場突襲最核心的誘因。就像歷史上展開的無數次行動一樣，美國總能為自己的侵略找到各種藉口，這次也不例外，只是這次連偽裝都懶得做了。

地區動盪的潘朵拉魔盒已打開

川普或許以為抓了馬杜羅就穩住了局勢，但他顯然低估了這種霸權行徑帶來的連鎖反應。委內瑞拉的混亂才剛開始，軍方的立場尚未完全明朗，民眾的情緒正在積聚，後續的動盪程度誰也無法預料。

拉丁美洲從來都是美國眼中的後院，門羅主義的陰影從未消散。這次軍事突襲，給全世界敲響了警鐘：一個域外強權可以隨意動用武力改變一個國家的命運，那麼下一個會是誰？巴西總統盧拉的擔憂並非多餘，南美再次因一個域外強權的軍事存在而蒙上陰影，武裝干預帶來的人道主義災難已經在歷史上多次上演，沒人想再經歷一次。

更現實的問題擺在眼前，石油禁運的持續會讓委內瑞拉本就艱難的經濟雪上加霜，使民生困境進一步加劇。而動盪往往會催生更多問題，非法移民、毒品走私這些跨境難題，最終可能會反噬美國自身。就像先前美國對利比亞的干預，最終引發的難民潮讓西方社會自食其果，這次的後果恐怕也不會例外。

國際社會譴責的背後，是對秩序崩塌的恐懼

俄羅斯強硬表態要求放人，法國直言違背國際法，英國置身事外更像是一種微妙的疏離……國際社會的譴責聲浪，本質上不是在為馬杜羅個人發聲，而是在為岌岌可危的國際秩序擔憂。

《聯合國憲章》明文規定，各會員國主權平等，不得以武力侵犯他國領土完整和政治獨立，不得干涉他國內政。這些原則是戰後國際秩序的基石，支撐著整個世界的和平與穩定。而美國的這次行動，直接把這些原則踩在腳下，相當於向全世界宣告，只要實力足夠，就可以無視一切規則。

如果這種邏輯成立，那麼世界將回到弱肉強食的叢林時代。小國的主權不再有保障，大國之間的博弈將更加赤裸，整個國際體系都可能陷入混亂。這也是為什麼在聯合國安理會緊急會議上，絕大多數成員國都強調遵守聯合國憲章，用和平方式解決爭端。大家都很清楚，今天美國可以這樣對待委內瑞拉，明天就可能用同樣的方式對待其他國家。

霸權終會落幕，規則才是長久之道

川普政府可能正沉浸在勝利的喜悅裡，但他們或許忘了，歷史已經無數證明，霸權之路從來走不遠。當年美國在越南戰場的慘敗，在伊拉克、阿富汗的泥潭深陷，都說明武力可以征服土地，卻無法征服人心，更無法建立真正的穩定。

美國國內的質疑聲也已經響起，有參議員直言這場戰爭不合法，美國應該為自己的霸凌行為感到羞恥。曾經的國家安全事務副助理也批評，美國在拉丁美洲策動了一次邏輯荒謬的政權更迭。連美國自己的智庫研究員都感嘆，再也不想聽任何美國總統談論所謂基於規則的國際秩序。

國際社會需要的不是霸權的管理，而是平等的對話；不是武力的脅迫，而是和平的協商。委內瑞拉的危機，最終還是需要委內瑞拉人民自己來解決，任何外在勢力的強加干涉，只會讓問題更加複雜。 這場突襲或許能讓美國在短期內獲得一些利益，但長期來看，只會進一步消耗美國的信譽，加速霸權的衰退。畢竟，世界早已不是那個可以任由霸權肆意橫行的時代，尊重主權、遵守規則才是人心所向，大勢所趨。強擄馬杜羅的飛機雖已降落國美本土，但霸權邏輯的裸奔，終將被歷史所唾棄。（照片翻攝畫面）