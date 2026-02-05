強收巴拿馬運河經營權！國關學者：川普整頓西半球 中國勢力恐逐漸式微

國際中心／綜合報導

巴拿馬運河。（圖／翻攝Pixabay）

美國強勢重整西半球秩序，巴拿馬收回香港長江和記實業在運河兩端港口的經營權，也顯示中國勢力在拉丁美洲的逐漸敗退。淡江大學戰略所助理教授馬準威在POP Radio「POP 大國民」節目中接受主持人彭光偉訪問時指出，這項變動不僅是商業合約糾紛，更是典型的地緣政治清場。馬準威分析，巴拿馬運河承載美國四成的貨運量，美方絕不容許經營權掌握在具備中國背景的企業手中，馬準威直言：「換句話說美國的戰略物資在運送的過程，他是完全的被透明化了」，這對美國國家安全而言是極大的威脅。

廣告 廣告

馬準威認為，經營權最終由丹麥馬士基接手，這背後隱含著川普式的利益交換。馬準威分析「一看到經營權由丹麥接手，就知道事有蹊蹺」，他認為這極可能與川普對丹麥格陵蘭島的戰略需求有關，馬準威強調：「可以看出美國介入的痕跡是很深的，我相信這裡面有特殊的交易思維」。這種透過收回經營權來排除對手勢力的手段，正展現了川普政府強推「唐羅主義」、確保美洲主導權的戰略企圖。

淡江大學戰略所助理教授馬準威示警，台灣若持續陷入政治惡鬥與內部預算僵局，恐將在大國交易中面臨嚴重後果。（圖／POP RADIO提供）

除了運河權利，馬準威也在「POP 大國民」節目中示警，中國與俄羅斯在拉丁美洲的情報點佈局已觸動美方紅線。馬準威指出，中國在古巴等地的情報點在過去幾年間迅速擴張，這正是川普政府近期對古巴、委內瑞拉展現強硬態度的原因。馬準威分析：「美國不允許有域外的大國伸手到這個地方」，他認為在川普的盤算下，中國在西半球的勢力將面臨「節節敗退」的處境。馬準威提醒，這種地緣戰略的變動也會波及台灣的外交空間，各國都必須在安全與經貿利益之間，面對川普政府更為直接的壓力測試。

更多三立新聞網報導

川習熱線溝通順暢！國關學者馬準威示警：台灣政治惡鬥恐流失談判籌碼

高市早苗拚「自衛隊」入憲有機會？學者馬準威：日本變強符合美國利益

巴拿馬撕毀長和港口合約 中國怒斥「荒謬」警告將付出慘痛代價

