強攻高資產客群 游天立接渣打總座

渣打國際商業銀行5日宣布，董事會已通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立為候任總經理。原總經理邢保利則將返回新加坡接任渣打新加坡中小企業銀行業務並兼任集團中小企業金融銀行業務銷售主管，持續深耕渣打集團的中小企業金融業務。

游天立在財富管理與消費金融領域擁有超過25年的深厚背景，強項在通路管理、房貸暨中小企業金融業務領域，他的加入不僅將強化渣打在高資產客群領域的領先地位，更能結合渣打集團的布局，展現跨境金融優勢。

渣打銀行董事長陳銘僑表示，相信游天立的加入將進一步鞏固在台灣市場的長期承諾與發展動能，延續渣打銀行在高資產客群財富管理與企業客戶供應鏈管理領域的領先地位，為集團在台灣永續發展奠定更扎實的基礎。

渣打銀行近年來在高資產與財富管理市場火力全開，繼香港與新加坡後，台灣正逐步被定位為集團在東北亞與華人客群的重要據點。此次人事異動，意味台灣市場未來將在集團財富管理戰略中扮演更具策略性的角色，不只是深化在地經營，更是強化區域連結的關鍵。

隨著高資產與跨境財管需求持續升溫，外商銀行在台的競爭也日益激烈，外銀圈分析，自從花旗銀行撤出台灣消金市場後，多家外商銀行相繼調整策略、強化頂級客群服務，但始終沒有一家能完全承接花旗留下的客群，渣打銀行此次透過組織與人事調整，頗有展現成為這塊市場「最大潛力接班者」的味道。

渣打不僅具備跨境網絡與亞太市場優勢，在近年推動的「亞洲資產管理中心」戰略下，台灣的角色愈加關鍵，未來台灣的財富管理人才爭奪戰與產品創新競賽，恐更加白熱化，若能成功整合集團資源、深化在地經營，有機會重新定義外商銀行在台的財富版圖。