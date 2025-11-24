強攻AI影像千億商機！傑霖董座梁春林提2願景：明年高階新品占比衝4成

專注於影像處理系統單晶片（SoC）與通訊系統模組設計的傑霖科技（8102），將於26日舉行上櫃前業績發表會，今（24）日舉辦媒體茶敘，董事長梁春林釋出樂觀展望，指今年年中量產的28奈米新世代AI影像晶片陸續導入客戶端，正式從中低階市場跨入高階領域。預期，隨著高單價新品放量，明年（2026）高階產品佔SoC營收比重將上看四成，營收與毛利率皆有望顯著優於今年，重回成長軌道。

消化「川普效應」基期 營運先蹲後高

回顧近期業績，傑霖科技2024年營收創下5.68億元的歷史新高，EPS達5.5元。然而，2025年前三季累計營收3.27億元，年減16.5%。對此，梁春林在茶敘中直言，這是因為去年底「川普關稅效應」導致的特殊現象。



「去年11月川普當選後揚言加稅，客戶在12月瘋狂拉貨，單月營收衝上9,000多萬元，這其實是預支了今年的業績，造成去年基期虛胖，」梁春林解釋道。他強調，若扣除這些一次性因素及匯率波動影響，今年實際營運狀況與去年相當，且隨著庫存消化結束，加上新品效益顯現，對於明年重返成長軌道深具信心。

新晶片發威搶攻AI Camera與運動攝影機市場

傑霖科技過去主力產品集中在數位相機與生態追蹤攝影機（Trail Camera）的中低階市場，全球市佔率分別達50%與25%以上。為突破成長天花板，公司歷經三年研發，於今年6月正式量產兩顆採用28奈米製程的殺手級產品—高階影像晶片JL2580與具備AI算力的JL6580。



梁春林指出，這兩顆新晶片搭載了傑霖自主研發的第5代ISP引擎與第3代MAPP（多核心陣列平行處理器）AI引擎，具備4K高畫質錄影與AI邊緣運算能力。「過去我們的舊產品跑不動高階應用，現在新晶片出來，不僅原本的相機客戶可以升級，更讓我們打進了運動攝影機（ActionCam）、行車紀錄器以及智慧安防等全新市場。」



根據研調機構Precedence Research預估，全球AI相機市場規模將從2024年的100.9億美元，一路狂飆至2034年的787.2億美元，年複合成長率高達22.8%。傑霖的新產品正好趕上這波浪潮，梁春林透露：「新晶片推出後客戶反應非常熱烈，原本最大客戶只開一個案子，現在已經擴增到七個案子，手上的Design-in專案已超過20個。」

廣告 廣告

傑霖科技董事長梁春林（中）率領經營團隊合影。（魏鑫陽攝）

ASP倍數跳升 毛利率目標重返40%

新產品的導入，最直接的影響反映在產品平均單價（ASP）與毛利率的結構性改善。法人分析，傑霖舊款晶片ASP約在1.5至2.5美元，而新款JL2580與JL6580的報價則大幅跳升至4至10美元。



「除了單價提升，更重要的是成本優化，」梁春林進一步分析，新晶片透過架構改良，晶片面積（DieSize）比同業縮小了40%，且透過製程微縮與封裝優化，成本大幅降低。他預估，隨著明年新舊產品交替，舊款低毛利產品將被新款JL2300系列（Cost-down版）取代，屆時毛利率有機會回升20個百分點，重返40%至45%的高水準區間。

利基型架構，無懼記憶體漲價潮

針對近期市場擔憂記憶體漲價將衝擊IC設計廠獲利，梁春林也給出了定心丸。他表示，競爭對手多採用外掛DDR3或DDR4記憶體，這類標準型記憶體近期漲幅劇烈，且有缺貨風險。



「傑霖走的是差異化路線，我們採用內嵌記憶體或LPDDR2等利基型架構，不僅封裝成本較低，且受漲價影響幅度遠低於同業，」梁春林強調，這讓傑霖在成本控管上擁有「護城河」，在記憶體價格波動的週期中，反而能凸顯出相較於對手的價格競爭力。

國防軍工加持，建構穩健雙引擎

除了影像SoC，傑霖科技還有一項鮮為人知、但獲利穩健的「秘密武器」—通訊系統模組。該業務主要應用於國防軍工領域，與中科院（NCSIST）長期合作，負責雷達訊號處理與無線通訊偵測。

受惠於政府推動「國防自主」與「台灣之盾」政策，國防預算持續攀升。傑霖的通訊模組具備高可靠度與抗干擾特性，毛利率高達70%至90%。梁春林表示，這塊業務雖然營收佔比約15%，但獲利貢獻顯著且訂單能見度長，為公司提供了穩定的現金流保護傘。



展望未來，梁春林總結，2025年是傑霖的佈局年與轉型年，隨著高階影像晶片滲透率提升，以及AI應用的落地，2026年營收有望挑戰雙位數成長，甚至超越2024年的高峰，展現強勁的爆發力。



更多風傳媒報導

