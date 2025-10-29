強攻AI電源市場！台達電10.34億元併購日本NRF 完成半導體電力拼圖

財經中心／師瑞德報導

台達電（2308）29日宣布，以約新台幣10.34億元（折合日圓50.24億元），透過旗下子公司Delta Electronics（Netherlands）B.V.收購日本Noda RF Technologies（簡稱NRF）90.23%股權，加上原持股，此交易完成後，台達電將持有NRF全數股權，強化其在半導體製程設備關鍵零組件領域的布局。

「半導體是推動全球科技發展的基石，作為電源管理領導廠商，台達電多年來在半導體設備領域提供高效能電源解決方案。NRF是射頻電源領域的專家，與我們技術相輔相成，加入後將進一步強化產品組合，擴大我們對全球晶片產業的支援力道。」台達董事長暨執行長鄭平表示，這起併購不只是資本上的整合，更將提升雙方在研發、製造與業務上的綜效，為高階半導體製程注入更多競爭力。

NRF總部位於日本大阪，成立於2002年，專精射頻電源系統的研發與製造，產品廣泛應用於蝕刻、化學氣相沉積（CVD）、物理氣相沉積（PVD）等先進半導體製程，同時也擴展至液晶面板領域。NRF社長野田和利表示：「NRF多年來在日本深耕半導體供應鏈，獲得許多一線設備製造商肯定。此次加入台達集團，我們將有機會借力其全球製造與業務資源，開拓更大的國際市場，為客戶創造更多價值。」

台達此次出手收購，也與其近年積極推動AI與高耗能應用的整體電力解決方案脈絡一致。在稍早於Energy Taiwan 2025展會上，台達首次發表「AI資料中心微電網解決方案」，回應高功率運算對於即時、穩定供電的高度需求。台達電力暨能源解決方案事業群副總裁李延庭指出：「面對AI加速推動下的用電成長，過去大型資料中心從規劃到上線常需5至10年，我們的微電網方案可大幅縮短時程、提升穩定性，這將是未來高耗能產業的關鍵競爭力。」

值得注意的是，台達電今同步公告114年第三季合併營收達1,503.18億元，稅後淨利186.06億元，每股盈餘達7.16元，交出亮眼成績單。法人分析，隨著AI運算與半導體高階製程的擴張持續推進，台達透過併購NRF切入射頻電源系統市場，有望進一步拉升在高階電源技術的市佔。

台達也強調，未來將持續投資半導體、AI與綠色能源相關解決方案，並深化全球佈局，以支持產業升級與永續轉型雙軸目標。

台達電宣布以新台幣10.34億元收購日本射頻電源系統大廠NRF全數股權，強化半導體高階製程電源佈局。NRF技術廣泛應用於蝕刻、CVD、PVD製程，有助台達進一步滲透晶片供應鏈核心，掌握AI時代關鍵電力解決方案。（圖／翻攝自台達電網站）

