強灌「70度麵湯」殺妻！狠夫辯：只想讓她服軟 家人怒揭1疑點

大陸陜西省渭南白水縣39歲吳姓女子遭李姓丈夫灌麵湯致死。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸陜西省渭南白水縣1名39歲吳姓女子去年和李姓丈夫爆發衝突，隨後不僅遭毆打，還被強灌高達70度的麵湯，不幸慘死。該案近日開庭，死者家屬透露，李男對於案發過程僅稱，他當時酒後斷片意識不清，並狡辯說只是嚇唬妻子，沒想到會致死，「是想讓她服個軟，說幾句軟話」，相關說法讓人難以接受。

《極目新聞》報導，吳女20多年前與李男結婚，2人一起住過廢棄校舍，走南闖北打工，存錢在老家蓋了房，陸續生下2個孩子。自從夫妻倆開始經營麵館後，家庭生活逐漸富裕起來，然而這一切卻在2024年9月4日淩晨歸零。當日，39歲的吳女在自家麵館身亡，犯罪嫌疑人李男被警方帶走。

起訴書顯示，2024年9月4日淩晨，李男酒後與妻子因感情糾紛，在2人經營的白水縣杜康鎮「攢勁麵館」西邊臥室發生爭吵。李男先是使用鋼尺、皮帶、菜刀等工具，對吳女實施了毆打行為，後用麵湯澆灌並將其拖入鍋中，致其背部、小腿等部位多處受傷。經鑑定，被害人是因麵湯吸入呼吸道致死。

李男因涉嫌故意傷害罪，於2024年9月5日被白水縣公安局刑事拘留，同年9月14日因涉嫌故意殺人罪被依法逮捕。檢方認為，被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第232條之規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。

死者弟弟透露，姊姊經營的麵館平時營業到晚上10點，隔天也不做早餐，但事發當日淩晨，廚房裡的麵湯溫度卻高達70攝氏度，讓他深感不解。全案近日開庭，李男當庭認罪，但對於案發過程，他僅稱自己當時酒後斷片，意識不清，並狡辯說只是想嚇唬妻子，沒想到會致死，「是想讓她服個軟，說幾句軟話」。全案將於12日宣判。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

