強烈冬季風暴橫掃美40州 已釀10死、百萬戶停電
紐約州地區宛如冰雪世界，車身被厚厚的積雪覆蓋。無論是大型鏟雪車或單人操作的小型鏟雪機幾乎沒停過。這一波強烈風暴橫掃美國中西部與東岸地區，夾帶著冰霰、凍雨和強風，大量的積雪也讓行人走路困難重重，開車更是險象環生，不時因為路面結冰而打滑衝撞。
紐約州長霍楚表示，「我們預期這將是多年來，持續時間最長的寒流，以及積雪量最高的一次，這已經打破了本州的多項歷史紀錄。」
紐約州長透過電視呼籲居民避免外出和開車。紐約市長則宣布26日各級學校機構取消實體課程，改採遠端上課。而包括地鐵和公車等大眾運輸仍持續輸運。
不過空中交通就大受影響，一整個週末超過1萬6千個航班被取消。這波暴風雪帶來低溫，部分地區體感溫度降到零下20到30多°C，各州開放臨時避難中心提供民眾取暖。
紐約市民葛雷比爾說道，「我非常感謝所有公車司機、清潔工人，以及所有正在戶外奔波的人，他們正努力守護大家的安全。」
這波強烈冬季風暴，導致華府和至少24州宣布進入緊急狀態，不過仍有人冒險外出遛狗，甚至打起雪仗。
奧克拉荷馬州杜爾沙則有駕駛發揮愛心，開著40年骨董消防車幫忙接送家裡斷電的民眾，或提供物資給街友；也有吉普車駕駛組成愛心車隊，協助接送需要到班的醫護人員。
善心駕駛杜瓦提及，「零下20°C的低溫真的讓我震撼，我知道如果有人待在戶外，我自己是絕對活不下來的。」
根據美國國家氣象局的預報，這波暴風雪預計還會持續到下週，呼籲民眾注意低溫和降雪。
