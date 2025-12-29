強烈冬季風暴漢尼斯席捲北歐 瑞典3死、芬蘭逾6萬戶停電

芬蘭的機場航班受到冬季風暴影響，強風將飛機吹離跑道。

一場強烈冬季風暴席捲北歐各國，造成交通中斷和停電，瑞典已知3人死亡，芬蘭超過6萬戶停電。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，強烈冬季風暴「漢尼斯」來襲，瑞典氣象局對瑞典北部大部分地區發布強風警報。受到風暴影響，瑞典、挪威和芬蘭幾萬戶家庭斷電。根據瑞典通訊社報導，瑞典有超過四萬戶家庭受停電影響，多趟鐵路服務取消。

BBC報導，北歐部分地區的多個航班、鐵路和渡輪服務已經被取消，暴風雨天氣導致公路和鐵路交通中斷。根據挪威廣播公司通報，風暴導致諾爾蘭郡大約 2萬3000 戶家庭斷電，內陸地區另外有 9000 戶家庭斷電。

另外在芬蘭，儘管風暴在周日早上減弱，還是導致超過6萬戶家庭斷電。芬蘭北部基蒂萊機場的航班，因為強風，將一架客機和一架小型飛機吹離跑道，並且撞入雪堆而停飛。報導中說，一架載有大約150名乘客的瑞士航空噴射機，降落正在滑行時偏離航線。另一架較小的400XT型噴射機當時也在地面，同樣被風吹離航線。