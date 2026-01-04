強烈冷氣團下週報到！氣溫恐降至10度以下 濕冷1天後轉乾冷

強烈冷氣團將在下週報到，週一開始氣溫逐漸下降，到了週三、週四整天冷，最低溫會來到9-10度，尤其週三至週六輻射冷卻影響，早晚會特別冷，有10度以下氣溫機率；降雨方面，僅週一迎風面會有短暫雨，後面幾天降雨會逐漸減少，轉為乾冷。

氣象署公布未來一週天氣，週一、週二（1/5、1/6）強烈大陸冷氣團南下，週一（1/5）氣溫稍下降，北部高溫約19-20度，其他地區約21至25度，澎湖20度、金門21度、馬祖15度，要注意清晨新北以南至高雄、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫；降雨方面，桃園以北、宜花及馬祖有局部短暫雨，竹苗、臺東及恆春半島零星降雨，中南部、澎金為多雲到晴。

週二（1/6）各地氣溫再下降，晚間低溫中部以北及宜蘭約14-15度，南部、澎湖、花東約16-18度，金馬約12、13度；不過水氣減少，僅東半部及恆春半島有些短暫雨、桃園以北為短暫雨後多雲，新竹以南及澎金馬則是多雲到晴。

週三、週四（1/7、1/8）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，整天感受冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖約10-12度，南部及花東約13-14度，尤其中南部日夜溫差大；不過會轉為乾冷，各地多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島零星雨。

週五至週日（1/9-1/11）強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但仍有輻射冷卻效應，其中週五、週六早晚仍寒冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖約9-12度，南部及花東約12-16度，西半部日夜溫差仍大；降雨方面只有東半部及恆春半島零星雨，其他地區多雲到晴為主。

氣象署提醒，週三至週六早晚尤其寒冷，空曠地區或近山區氣溫可能更低，有10度以下氣溫機率，民眾要記得做好保暖。

