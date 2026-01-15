強烈冷氣團下週報到！氣象專家揭「最濕冷時間點」 低溫恐下探8度

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

氣象專家指出，近日雖短暫回暖，但下一波強冷空氣已在路上，並預計於下週二（20日）抵達台灣，屆時北台會愈晚愈濕冷；下週三至週五（21至23日）強烈冷空氣盤據，全台感受明顯，預估平地最低溫有望下探8度；直至下週六（24日）白天起冷空氣才會漸減弱。

週六起東半部水氣逐漸增多，局部地區有短暫雨，下週一晚間起北部也轉為有零星降雨機率。（圖/中央氣象署）

氣象專家吳德榮今（15）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬，明（16）日全台天氣晴朗穩定，白天在陽光照射下偏暖，有「暖如春」的感受，但夜間輻射冷卻明顯，清晨與入夜後仍偏冷，日夜溫差相當大，民眾外出須留意保暖與穿著。

週六至下週一（17日至19日）期間，西半部多為晴到多雲，白天氣溫偏高，夜間輻射冷卻略為減弱，低溫小幅回升；不過，自週六起東半部水氣逐漸增多，局部地區有短暫雨，下週一晚間起北部也轉為有零星降雨機率。

真正的天氣轉折點將落在下週二（20日），屆時強冷空氣南下，氣溫快速下降，北台灣愈晚愈濕冷，北部與東半部降雨機率提高。下週三至週五（21日至23日）冷空氣持續影響，全台感受明顯轉冷，北台灣呈現濕冷型態，中南部早晚氣溫偏低；預估本島平地最低溫約下探8度左右，雖未達「寒流」標準，但符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）等級，體感溫度將更低。下週六（24日）起，冷空氣才有逐漸減弱趨勢。

此外，氣象署最新資料顯示，熱帶低壓將於今日發展為輕度颱風「洛鞍」，路徑以西北轉北再偏東迴轉為主，預估不會侵台，有望維持「1月颱、不侵台」紀錄。不過，其外圍水氣可能為下一波冷空氣提供額外濕度，延長迎風面濕冷時間，讓降雨更加明顯。

