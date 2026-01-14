強烈冷氣團下週殺到探8度 今年首颱洛鞍提供水氣更濕冷

桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。（圖：氣象署網站）

氣象署發布低溫特報！輻射冷卻影響，早晚偏冷，今天（15日）清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，黃色燈號（寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、金門縣，請注意。

氣象署指出今天風力微弱，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生，請注意保暖，白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，各地日夜溫差大，應適時調整衣物避免著涼；天氣方面，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至21度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，12至18度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今明兩天各地晴朗穩定，白天陽光下暖如春，但因夜間輻射冷卻效應強、早晚仍很冷，日夜溫差很大。週六至下週一西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間輻射冷卻減弱、低溫略回升；週六起東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一晚起、北部轉有局部短暫雨。

吳德榮提醒下週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至下週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚偏冷；北部、東半部有局部雨，下週六白天起冷空氣漸減弱。這波冷空氣比上波寒流弱，但符合強烈大陸冷氣團定義（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫約降至8度左右，由於濕冷感覺會更冷。

吳德榮指出，熱帶低壓將於今天下午發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉，並有逐漸減弱消散的現象，保持1月颱不侵台的紀錄，但為下一波強冷空氣提供額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。