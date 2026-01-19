強烈冷氣團今晚報到！北台灣明起探11度 濕冷一整天

本週又要變冷了。（圖／東森新聞）





今晚要變冷了！中央氣象署指出，今（19）日白天仍是多雲到晴，但入夜後將迎接強烈冷氣團，本週三、四最冷，最低溫探11度，也因東北風增強關係，天氣將會是濕冷型態。

溫度下探11度

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天白天各地大多為多雲到晴的天氣，尤其在中午前天氣相當穩定，不過中午過後東北風逐漸增強，迎風面的北海岸、東北部及台北山區，將開始出現局部短暫降雨，真正明顯降溫變化，將從今天晚上一路延續到明、後兩天。

溫度方面，今天白天各地高溫20度以上，入夜後明顯變冷，明天（20日）則受到強烈大陸冷氣團影響，北部、宜蘭溫度15~16度，中部及花東也轉涼，到了週三（21日）、週四（22日）全台降溫有感，北部剩14度，其他地區不到20度，尤其在清晨夜間中部以北、東北部，溫度最低來到11~12度，南部及花東13~15度，到了週五才逐漸回暖，週末明顯回暖。

廣告 廣告

一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

北台灣濕冷一整天 週五才回暖

謝佩芸指出，在東北風影響下，迎風面的降雨將明顯增多，桃園以北、新竹以北到東北部地區，未來兩到三天都是陰天、有持續性降雨的天氣型態，其中大台北山區、基隆北海岸及東北部，可能出現局部較大雨勢，提醒民眾務必把握今天上午較穩定的天氣。而花東地區則會有局部或零星短暫雨，至於中南部地區，整體天氣相對穩定，以多雲到晴為主。而這段時間正值強烈冷氣團影響期間，北台灣、東北部到花東局部地區，將一整天明顯濕冷，中南部白天較涼，夜間與清晨氣溫也偏低，請民眾務必做好保暖措施。

展望未來天氣，謝佩芸表示，到了週五水氣將稍微減少，風向也會從東北風逐漸轉為偏東風，西半部地區尤其北台灣，降雨情況將有所減緩，但花東地區的降雨反而略有增加。週末期間，西半部大致為多雲到晴，不過在偏東風影響下，北海岸、東北部、東部及恆春半島，仍有局部短暫雨的機率。

一週降雨趨勢。（圖／氣象署）

發布陸上強風特報

隨著東北風增強，氣象署也發布陸上強風特報，提醒台南以北至新北市、花東地區、恆春半島，以及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖等地，接下來幾天都有可能出現8到9級強陣風，沿海活動及航行民眾務必提高警覺。

高山有降雪機率

至於是否有機會降雪？謝佩芸說明，週三（21日）至週五（23日）清晨，北部及東北部2000公尺以上高山，中部及東部3000公尺以上高山，可能出現局部降雪機率，高山地區也較容易結冰。提醒有登山或行車計畫的民眾務必注意路況安全，山區農民朋友也要嚴防寒害影響。

更多東森新聞報導

威力彩上看5.7億！4星座明財運旺

痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷

哪家信用卡最夯？2025排行「這張」奪冠 使用者：通路多、無腦刷

