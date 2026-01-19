強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C

生活中心／彭淇昀報導

今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。

粉專預估，這波強烈冷氣團影響時間預計會持續到週五。（圖／翻攝自觀氣象看天氣 臉書）

臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，即將進入24節氣中的大寒，今起北部白天率先轉雨，且今晚起至明日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣明顯轉冷，其他地區白天雖陽光露臉、但早晚亦會偏冷。

廣告 廣告

粉專指出，強烈冷氣團影響時間預計會持續到週五（23日），各地低溫預測為中部以北、宜蘭11-14度，南部、花東及澎湖14-16度，金門8-9度，馬祖6-8度，其中中部空曠地區及近山區丘陵地，可能出現10度以下低溫。

而週四至週五（22至23日）清晨北部、東北部2000公尺以上山區、中部及東部3000公尺以上高山有降雪機率，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物也要防範寒害。

更多三立新聞網報導

中配恩綺又出事！被趕回中國還「狂吃台灣豆腐」 當街遭公安帶走嚇哭了

強烈冷氣團又來了！北台轉濕冷「凍探10度」 最冷時刻曝光

寒假出國來得及！買加熱菸「200支免稅」 2/1起上路

行天宮徵才包吃住月薪4萬8！網搶報名喊「夢幻職缺」 過來人曝錄取秘辛

