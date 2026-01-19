強烈冷氣團今晚報到 最低溫挑戰6度！「2地區高山」有望降雪

生活中心／李紹宏報導

又要冷爆！「台灣颱風論壇－天氣特急」說明，今（19）晚南下的強烈冷氣團，預估強度直逼寒流等級。另外，若溫度和水氣能配合，北、中部的高山有望降雪。另外，氣象專家賈新興也分析，竹苗以南的空曠地區最低溫恐挑戰6度。

強烈冷氣團19日晚間報到，若天氣配合，北中部的高山有望降雪。（示意圖／資料照）

根據氣象粉專指出，這波強烈冷氣團報到後，因為北台灣水氣偏多，濕冷感受會被進一步放大，屬於「冷得很有感」的類型。因此，北、中部海拔3000公尺以上高山，在溫度與水氣條件配合下，有降雪機會。

廣告

氣象專家賈新興也分析，自明日起至週四，北部與宜蘭地區首當其衝，不僅氣溫驟降，還伴隨局部降雨；花東及中南部山區也有零星雨勢，最強時段預計落在週三深夜至週四清晨，台北測站低溫恐跌破12.5℃，竹苗以南的空曠地區更要留意6至8度的低溫，務必做好防寒保暖措施。

賈新興補充，週五起冷氣團稍緩，但北海岸、基隆及東半部仍有零星陣雨，午後中南部山區亦須留意短暫雨。至25日，降雨熱區集中在基隆北海岸、東部及恆春半島一帶，緊接著下週三（28日）預計將有另一波水氣移入，屆時彰化以北地區轉為有雨天氣，午後新竹以北及宜花東的降雨機率也會提高。

