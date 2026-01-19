強烈冷氣團今晚殺到！林得恩示警：一路冷到1月底 降雨熱區曝光

生活中心／張尚辰報導

今（19）日東北季風增強。氣象專家林得恩表示，今日晚起，強烈大陸冷氣團開始南下，至月底期間，前後分別受強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，會一路涼冷到1月底。

林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」中發文指出，今日受到東北季風增強影響，台灣各地氣溫早晚轉涼，白天仍屬溫暖舒適，最低溫在攝氏15至17度之間。

不過，林得恩說，今日晚起，強烈大陸冷氣團開始南下，尤其是北部及東北部地區的最低溫將進一步再下降約1至2度，沿海、空曠及近山區氣溫還會進一步下降，請民眾務必加強保暖。

最後，林得恩提醒，今日起至月底，前後分別會受到強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，將一路涼冷到1月底。

另外，根據中央氣象署資料顯示，今日晚起至明日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

