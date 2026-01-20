強烈冷氣團來了！明起至週五越晚越冷 最低溫下探7度

因受大陸冷氣團影響，21日起全台天氣將明顯下降。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）





強烈大陸冷氣團來勢洶洶。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布最新衛星雲圖指出，冷平流雲系已從黃海一路南推，冷空氣宛如傾瀉而下快速侵台。中央氣象署也示警，明天（21）日至週五（23日）全台明顯轉冷，中部以北、宜蘭低溫恐下探10至12度，金門、馬祖甚至僅剩7至8度，且越晚越冷、風寒感受加劇，部分地區還有降雨機率，提醒民眾嚴防劇烈降溫，做好保暖準備。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享最新衛星雲圖指出，冷平流雲系已自黃海一路向南推進，畫面中可清楚看到冷空氣宛如傾瀉而下般快速南侵。粉專提醒，隨著冷氣團持續影響，各地氣溫將明顯下滑，越晚越冷，風寒感受也會更加明顯，民眾務必留意接下來可能出現的急速降溫情況，提前做好保暖準備，因為「強烈冷氣團正一路南下！」

氣象署表示，未來天氣型態將受到強烈大陸冷氣團主導，明天起至週五（23日）冷空氣持續影響。中部以北及宜蘭整天偏冷，其他地區則是早晚寒意明顯。低溫預估方面，中部以北及宜蘭約10至12度，南部與澎湖約12至14度，花東地區約14至16度，金門與馬祖則可能下探至7至8度，民眾外出務必留意保暖。

此外，中央氣象署提醒，明天至週四（22日）期間，基隆北海岸與宜蘭地區有出現局部較大雨勢的機率，桃園以北亦可能出現短暫降雨；中部山區、竹苗地區、花東及恆春半島則有局部或零星短暫雨，其餘地區多為多雲天氣。到了週五（23日），大台北山區、基隆北海岸、東半部與恆春半島仍有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星降雨，其他地區天氣則維持多雲為主。

直至週六（24日）至週日（25日），強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地仍是早晚偏冷、白天氣溫略為回升；不過，大台北山區、基隆北海岸、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨的機率，其餘地區多為多雲到晴。下週一（26日）隨著偏東風影響，水氣進一步減少，全台大多轉為多雲到晴天氣型態，僅東半部地區仍可能出現零星短暫降雨。（責任編輯：殷偵維）

