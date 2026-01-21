強烈冷氣團來襲低溫下探8℃ 今日至週五清晨最冷

清晨離開被窩，不少民眾已經明顯感受到寒意，週三台南以北及宜蘭低溫下探12℃，其中連江東引最低僅7.3℃，本島方面，雲林古坑8.9℃、新北石門9.2℃，氣象署預估最冷的時間點就落在週三到週五的清晨，北部空曠地區和金門馬祖入夜後不排除下探8℃。

氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，「我們也不排除有些空曠地方包括了，金門跟馬祖還有北部的空曠地區，可能會有下探8至9℃的溫度出現，而其他地方的溫度也是比較偏低，在中南部的內陸近山區也可能會有10℃左右的低溫發生。」

廣告 廣告

氣象專家林得恩提醒，這一波強烈大陸冷氣團的強度，比預期的還要更強一點，導致雪線下修，降雨範圍比之前擴大，降雪量也比原先預估的還要來得多，北部宜蘭地區2000公尺高山，以及中部、花蓮地區3000公尺高山，都有零星降雪或者地面結冰的可能。

氣象專家林得恩指出，「下雪的範圍可能還會再更加地擴大，那第二個下雪的量會比原先的預估還要來得多，那第3個，從今日開始到1月23日的清晨，它的冷的型態不是早晚冷，它是整天都冷。」

氣象署提醒，這波冷氣團影響期間，不是只有清晨和夜晚偏冷，而是白天氣溫也回升有限，到了週五水氣逐漸減少，週六溫度就會開始明顯回升，不過很快地到了下週二，又會受到東北季風的影響，北部地區溫度又會再下降。

更多公視新聞網報導

強烈大陸冷氣團襲全台急凍 新北富貴角9.3°C本島最冷

