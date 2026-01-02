強烈冷氣團來襲小心嬰兒猝死！ 保暖別過頭「比大人多一件即可」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
新年開工第一天，強烈大陸冷氣團來襲，天氣又溼又凍，許多新手爸媽擔心寶寶著涼、是否保暖足夠，卻也憂心過度保暖恐增加嬰兒猝死症（SIDS）風險。台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科提醒家長，應牢記「安全睡眠五大守則」，包括：仰睡、使用合格嬰兒寢具、同房不同床、穿著比大人多一件即可，以及用穿戴式睡袋取代厚被，有正確安全睡眠環境就可大幅降低風險。
台北市立聯合醫院婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指1歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然且無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出確切死因。
根據統計，SIDS好發於出生後1至6個月，其中以2至4個月風險最高。依據美國小兒科醫學會（AAP）2022年最新安全睡眠指引，冬季是嬰兒猝死的高風險時期，美國每年約有3500名嬰兒死於睡眠相關原因，已成為嬰兒死亡的重要因素之一。
為何冬天風險特別高？黃啟南分析，常見原因包括家長擔心受涼而過度包裹，導致嬰兒體溫過高，寒冷時與嬰兒同床睡眠，增加窒息危險，以及床上放置過多棉被、枕頭、玩偶等鬆軟物品，或因門窗緊閉造成室內空氣不流通。家長出於好意的照顧方式，若方式不當反而可能增加危險。
台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科特別呼籲家長牢記「安全睡眠五大守則」：
一、 嬰兒每一次睡眠都應採仰睡姿勢，側睡或趴睡皆會顯著增加猝死風險。
二、 使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭、厚被或布偶。
三、 建議「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床，至少維持6個月，最好到滿1歲，可降低約五成風險。
四、 避免過度保暖，穿著原則為「比大人多一件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗。
五、 可使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被，但避免使用加重睡袋或加重包巾。
黃啟南說，門診中，有家長經常詢問寶寶是否會冷到醒來或哭鬧，但這反而是安全的警訊，因為過熱比受涼更危險。提醒家長，使用電暖器時，應選擇具溫控與定時功能的設備，避免直吹嬰兒並維持空氣流通；至於同床睡眠，則是「不建議」，尤其在父母疲勞、服用藥物或有抽菸習慣時，風險更高。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
一半台灣人有的「喝酒臉紅」毛病！ 《紐約時報》也注目估5億人突變
婦人參加喪禮「記憶消失2小時」 原來隱形中風！短暫性全面失憶症
【文章轉載請註明出處】
