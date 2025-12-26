強烈冷氣團來襲 中區農改場籲請農友做好作物防寒措施





依據中央氣象署預測資料顯示，強烈大陸冷氣團於12月26日至27日影響臺灣，屆時中部空曠地區可能出現10℃低溫，預估28日起氣溫才回升。農業部臺中區農業改良場特籲請農民，針對當前主要栽培作物即早做好防寒管理措施，以避免造成損失。

果園北面搭設防風網可防止寒風直接吹襲，減輕低溫影響。易有霜害之果園，可利用噴灌設備噴水除霜，引溫度較高之地下水適度灌水以防止地溫急降傷害根部。高接梨嫁接後，可套小型塑膠袋以保護接穗。枇杷之花穗、果實可利用套袋或覆蓋保護，避免直接受到低溫影響。番石榴應適度疏果，減輕樹體負荷，避免樹勢衰弱導致果實品質下降或落果。

強烈冷氣團來襲 中區農改場籲請農友提前做好作物防寒措施

中部地區目前以冬季裡作之耐寒蔬菜為主，甘藍、結球白菜及蘿蔔等十字花科蔬菜在低溫期易出現抽苔，可延緩移植或播種，避免造成小株抽苔，或於菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲降低物理傷害。早植薑苗可於畦面覆蓋塑膠布以防低溫寒害。未採收果菜類蔬菜可利用套袋以避免果實直接與低溫接觸，另加強田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度。設施蔬菜栽培者，可將側捲揚塑膠布降下以提高設施內溫度，待氣溫上升後再將塑膠布略掀開。

因應農曆年節栽培的花卉，目前多數正值花苞發育的時期，對低溫寒害敏感，農友應加強防護措施，確保產期品質。設施栽培花卉方面，盆花、切花、火鶴及熱帶蘭花等喜溫作物，以及溫室栽培的玫瑰、滿天星、洋桔梗、非洲菊等切花，建議補強溫室氣密性，避免低溫造成生長停滯或寒害。待氣溫回升後應即時調整通風，以免急劇升溫導致生理傷害，或因凝露而提高病害發生風險。露天栽培花卉方面如唐菖蒲、菊花、麒麟草及百合等作物，建議於畦面鋪設防草蓆、塑膠布或稻稈等覆蓋資材，減緩土溫快速下降。也可在迎風面設置阻風網，降低寒風直接吹襲。

甘藷生長期間建議於低溫來臨前進行灌溉處理，保持土壤濕潤，可避免土壤降溫過快，以預防植株發生寒害。

臺中農改場再次籲請農友密切關注農事氣象，加強各項作物防寒措施，減少低溫對作物造成之損失，若有作物防寒相關技術需求者，請洽臺中農改場專線服務電話04-8521114，作物改良科楊嘉凌科長。

