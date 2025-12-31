強烈冷氣團來襲！低溫恐跌破7度 下週再迎「寒流級」冷空氣

受強烈大陸冷氣團影響，本島平地最低氣溫可能剩7度以下。（示意圖／侯世駿攝）

今天（1月1日，元旦）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫也會下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。氣象專家吳德榮指出，明天（2日）至週日（4日）清晨，將有入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至11度，本島平地最低氣溫恐掉到7度以下，提醒民眾要注意保暖。

氣象署昨天（12月31日）晚間發布「豪雨特報」，因東北季風影響，12日31日晚間至元旦，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨冷空氣漸南下，截至5時12分本島縣市平地最低氣溫在台南（楠西區）僅13.1度，為輻射冷卻所致；新北（石門區）則已降至13.2度，各地區平地最低氣溫約在13至15度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，除台灣南端外、各地雲量多，降水回波仍以迎風面較多，桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今起強冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率；中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。各地區氣溫如下：北部17降至10度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。

吳德榮表示，明天至週日清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，務必要注意保暖，絕不可小覷。明天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；週六（3日）、週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮提到，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山等）有一些零星、少量飄雪的機率。

吳德榮說，週日白天起至下週一（5日）上午冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；下週一下午至週二晨（6日）下波冷空氣前緣快速掃過，迎風面轉有局部短暫雨。下週二白天起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，又有明顯的「輻射冷卻」加成，下週三（7日）至週六（10日）的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。但歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬的強度與時間，仍有不小差異，且持續調整；宜再觀察，下定論略嫌早。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「2026首波降溫，來的又強、又猛！」元旦受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波，台灣北部及東北部地區氣溫明顯下降，其他地區晚起氣溫亦開始下降。不只氣溫驟降，基隆北海岸及大台北山區也會有雨，並有局部大雨發生的機率；就連竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區也有零星局部短暫雨。

林得恩提醒，元旦這波最強大陸冷氣團，越晚越冷，至少會延續到週日的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱，而下一波新的冷空氣又將在下週一馬上跟進；從長期預報也顯示，1月份上旬整個氣溫都是偏低且持續較長，快速降溫也是本波強冷空氣的重要特徵之一，因此老人及心血管疾病患者更需特別注意保暖、防寒。

